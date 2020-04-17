إطلالات الأم وابنتها من الإعلامية مهيرة عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أبريل 2020 01:45 صباحاً - زينت الإعلامية مهيرة عبد العزيز ابنتها يسمة بعدة إطلالات أنيقة، جمعنا لكن أبرزها لإظهار طِفْلَاتِكن بإطلالات مذهلة على طريقتها.



إطلالات أنيقة للمناسبات من وحي مهيرة وابنتها

إطلالات يسمة



نشرت مهيرة عدة صور لها ولطفلتها يسمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي أجمل إطلالاتهما المناسبة للمناسبات ارتدت مهيرة فستانًا أبيض بصيحة الكاب المزين بالفصوص، وظهرت طفلتها بفستان ذي طبقتين منفوش ومزين من الأعلى بفصوص لامعة، وفي إطلالة مشابهة تأنقتا بفستان بنفسجي ذي نقشة ناعمة من الأسفل، ومزين من الأعلى بفصوص لامعة.

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تنسيقات كاجوال لمهيرة مع طفلتها

إطلالات يسمة



في إطلالة مشابهة، تجملت مهيرة وطفلتها بفساتين بيضاء مزينة بالأزرق، ولزي آخر مقارب أطلَّت مهيرة ببنطال أسود وقميص أبيض مزيَّن بالفوشيا وبرسوم، واختارت لابنتها فستانًا بذات التصميم مزين بالزهري، كما نسقت مهيرة بنطالًا واسعًا مع بلوزة زهرية، وتزينت ابنتها ببنطال جينز مزين برسوم مع بلوزة صوفية بيضاء.

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خيارات مناسبة لحفلات الأطفال من يسمة

إطلالات يسمة



نشرت مهيرة في حساب خاص لطفلتها عدة صور لها بأزياء مناسبة للحفلات، كان من أبرزها فستان أبيض مزين برسمة زرقاء من الأسفل، وآخر أبيض مزين من الأسفل بخطوط زرقاء متعرجة، ونسقت أيضًا تنورة سوداء منفوشة مع تيشيرت أبيض برسمة كرتونية، ولخيار أخف ظهرت ببلوزة زهرية برسمة فتاة مع معطف جينز مزين بزهور وبنطال أزرق.

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تنسيقات بسيطة وأنيقة من يسمة

إطلالات يسمة



تحرص الأمهات دومًا على ارتداء أطفالِهن ملابسَ مريحةً وأنيقة، لذا نسقت مهيرة لابنتها يسمة بنطالًا أزرق مع بلوزة بيضاء برسمة فتاة كرتونية، كما نسقت بنطالًا مع معطف سبورت يكسوهما اللون الرمادي لإطلالة مناسبة للحدائق والمنتزهات، ولإطلالات المنزل ارتدت "شورت" فوشيا مع بلوزة زهرية برسمة كرتونية، وكذلك ارتدت بنطالًا زهريًّا مزينًا بنقط بيضاء مع بلوزة زهرية بأكمام طويلة.