تنسيقات شبابية بالبنطال من الفاشينيستا فاطمة المؤمن

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أبريل 2020 01:45 صباحاً - البنطلونات الجينز والقطنية بأنواعها، من أفضل الخيارات لدى الشابات في إطلالات الكاجوال؛ حيث تمنحهنَّ إطلالة مريحة وبسيطة منسقة بحسٍّ من الأناقة، لذا جمعنا لكنَّ هذه الخيارات المنسقة من الفاشينيستا فاطمة المؤمن؛ لتأخذن منها بعض الأفكار لإطلالاتكن.



تنسيقات البنطلونات الجينز

إطلالات فاطمة المؤمن



يُعَدُّ بنطال الجينز من الصيحات التي لا تنتهي موضتها أبدًا، وتجملت فاطمة ببنطال جينز أسود مع تيشيرت رمادي بسيط، وتأنقت ببنطال جينز رمادي مع قميص بسيط ومعطف كاروهات، وتزينت ببنطال جينز أزرق مع قميص أبيض وبلوزة سوداء مزينة بالأبيض، واختارت بنطالًا من الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء وبليزر كحلي مزيّن بزهور.

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إطلالات بالبنطال الجلدي

إطلالات فاطمة المؤمن



البنطال الجلدي قطعة لا غنى عنها في خزانة ملابسك، لذا جمعنا لكنَّ أحدث الخيارات المنسقة به من فاطمة المؤمن، حيث أكملته ببلوڤر أبيض مزيّن بكتابة سوداء، وببلوزة سوداء مزيّنة ببليزر أبيض وأسود في إطلالة أخرى.

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خيارات عصرية بالبنطال

إطلالات فاطمة المؤمن



تميل الشابات لاختيار البنطلونات العصرية؛ من أجل تنسيقها بأشكال مميزة وأنيقة، ومنها نسقت فاطمة بنطالًا وقميصًا باللون الأحمر المزين بدوائر بيضاء، وظهرت ببنطال بني واسع مع بلوزة بسيطة باللون البيج، وأطلت ببنطال أحمر قطني مع بلوزة بيضاء ومعطف بني طويل.