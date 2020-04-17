الثنيات والكشاكش واجهة  موضة 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أبريل 2020 01:45 صباحاً - قدّمت مختلف الدور التصميمات التي تكسوها الكشاكش والثنيات المميزة بألوانها الساحرة وقصاتها المفعمة بالشياكة مع فساتين سهرة تخطف الأنفاس وتصاميم كوكتيل ساحرة لكل أنيقة تعشق الرقي الأنثوي.
قد يمكن اعتبار هذا النوع من الأقمشة ضمن فئة الكشاكش، لكنّ هذه الأقمشة تأتي مجموعة أكثر من الأخيرة، وتبدو وكأنّها فعلاً بقايا انفجار بديع الشكل. بدت هذه التصاميم وثيرة ودراميّة التأثير، وإنْ كنّا غير واثقين ممّا إذا كانت ستُعتمد خارج منصّات العروض.
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يعتبر تعدد القماش على هيئة طبقات أشبه بالأمواج والكشاكش في التصاميم من أكثر الأزياء الخافية للعيوب الشكلية وأكثرها جاذبية. اختاريها لتخفي عيوب جسدك وتكوني مواكبة لأجمل خطوط الموضة العالمية. أطلقت لك دور الأزياء للربيع المقبل تصاميماً بألوان وأشكال ونقوشات مختلفة لتختاري منها ما يليق بك وبشكل جسمك. تمتعي بهذه الموضة الانثوية ولا تخافي الجرأة والتغيير في الموضة ويبدو أنه استوحيت الكشاكش في الأزياء من شكل بتلات الزهرة الرقيقة الناعمة أحياناً، إنها تفصيلة تشع أنوثة في إطلالتك، خاصة في فساتين السهرة الراقية.
تنسيق فساتين طبقات الكشكش
فساتين ذات التصميم متعددة الطبقات تعتمد في قصَتها على الكشكشة المنسدلة بشكل طبقي. فبعض من هذه التصميمات يكون مرتب بشكل متوازي، والبعض الآخر يكون بطريقة مائلة حسب قصة الفستان. وقد اعتمدتها أكثر من مدونة موضة بطريقة مختلفة من مختلف التصاميم المحلية والعالمية، وإليك التفاصيل...
تمنحك الطبقات طولا وبالتالي مظهر أكثر رشاقة، خاصة لصاحبات جسم الكمثري.أما الفتيات الطويلات فاعتماد هذه الصيحة يزيدهن طولا، لهذا ننصحك باختيار كعب متوسط الطول، مع هذه الصيحة من الفساتين.
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