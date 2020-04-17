عبايات وجلابيات ملونة ارتديها بالحجر المنزلي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أبريل 2020 01:45 صباحاً - أصبح المكوث بالمنزل أمر أساسي خلال هذه الفترة، مع انتشار أزمة تفشي وباء فيرس كورونا المستجد، ولكن هذا لا يعني عدم الاهتمام بالمظهر، فيمكنكِ التألق خلال فترة الحجر المنزلي، بأجمل موديلات العبايات والجلابيات، خاصة تلك التصاميم الملونة، التي تمنحكِ بعض البهجة، اخترناها لكِ من أشهر ماركات العبايات الخليجية.



الجلابيات القصيرة من الستان الناعمة مع الألوان الربيعة

الجلابيات القصيرة من الستان الناعمة مع الألوان الربيعة





من التصاميم التي تفضلها الصبايا بالمنزل، هي الجلابيات القصيرة، فهي الاكثر راحة وعملية، خاصة إن كانت مع الألوان المبهجة، كهذا الموديل من ashyana official، للجلابية باللون الفوشي، مع خامة الستان الناعمة.

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الموديلات المنفوشة للعبايه مع تفاصيل الظهر

الموديلات المنفوشة للعبايه مع تفاصيل الظهر



أما هذا التصميم من tha seen، فهو أكثر فخامة، يمكن أن ترتديه كنوع من تغيير الستايل، بعشاء بسيط مع الأسرة، كما أنه يخفي عيوب الجسم، مع التصميم المنفوش، ورباط الظهر، الذي يمنحكِ ستايل مختلف.

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العبايه مع تطريزات الورود الملونة

العبايه مع تطريزات الورود الملونة





هذا الموديل للعبايه المطرزة من designersempire، مناسب للصبايا صاحبات الذوق المخملي، مع تطريزات الورود المخملية بالخيوط، من الممكن أن تعتمدي معها حذاء الميول الشفاف، ليكتمل الستايل الناعم.

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العبايه مع حزام الخصر

العبايه مع حزام الخصر





أما إذا أحببت أن تعتمدي على موديل بسيط، وبالوقت نفسه يبرز قوامكِ، إليكِ العبايه مع حزام الخصر من the kape، مع اللون الأخضر العشبي، وهو من الدرجات المميزة هذا الصيف، لإطلالة بسيطة، وعصرية في الوقت نفسه.

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