أحذية القش ترند لصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أبريل 2020 01:45 صباحاً - من المعروف أن أحذية القش من أكثر موديلات الأحذية التي تُشعر النساء بالراحة، خاصة خلال السفر، والتجوّل في الشوارع. ما يمّيز المرأة التي تحب هذ النوع من الأحذية هو شخصيتها العفوية، غير المصطنعة، والتي تبحث عن الأناقة البسيطة غير المكلّفة. بنفس الوقت، يمكننا وصفها بالمرأة البوهيمية، التي تفضّل عجقة الألوان في الملابس مع تنسيق حذاء ناعم أحادي اللون. بعد أن تنتهي أزمة كورونا، وتعود الحياة إلى دورتها الطبيعية، لا بدّ أن تمتلىء الشواطىء من جديد. وهنا المكان الذي يحتاج لأحذية من القش بالتنسيق مع القبعة. متفقات نحن أنّ أحذية القش ترند. فما هي الأحذية الترند الأخرى لصيف 2020؟

أحذية قش بماركات عالمية

حذاء قش مريح



أهم الماركات العالمية تُطلق كل عام، وفي كل مجموعة جديدة لموسمي الربيع والصيف، أحذية قش بموديلات متنوعة وجديدة، لإطلالات كاجوال وسبور لطالما نراها على منصات العروض. من هذه الماركات: برادا، كيت سبيد، غوتشي، وسبابد. كافة الموديلات جميلة، من الأحذية المسطحة، إلى الأحذية بالكعب العالي، مع ربط، وبدون، وكلّها باقية ترند. عن كيفية تنسيقها، ننصحك بإرتداء فستان خفيف واسع من كل الألوان، طبعاً فالقش يُليق بكافة الموديلات والألوان. لا نحبّذ كثير الدنيم مع أحذية القش، إذ يخفي موديل الحذاء خاصة بالربطات. وما حاجة الجينز في الأوقات الحرّة أصلا؟ لطلّة بوهيمية غريبة وجميلة لصورة على إنستقرام، إعتمري قبعة القش، وحقيبة ستايل بألوان فاقعة. الأحمرهنا يبدو إختياراً رائعاً.

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الباليرينا المسطحة ترند في 2020

باليرينا مسطحة

بالإضافة إلى أحذية القش، يهمنا تذكيرك بأنّه مكنك ارتداء باليرينا مسطحة وتختارينها ملوّنة أو مونوكروم مع جوارب الكاحل الشفافة حتى إلى العمل. من أجمل التنسيقات على البليرينا هي إطلالة دنيم: تي شيرت مستوحى من الستايل الباريسي والجينز. هناك الكثير من الأنماط المناسبة للحفلات أيضًا. تخلّصي من الكعب للحصول على شيء أكثر راحة. الكثير من الموظفات في الشارع الباريسي والأوروبي يعتمدن على البايرينا حتى في الإطلالات الرسمية، أو خلال جمعة الأصدقاء، لإضافة القليل من البريق إلى المظهر اليومي. بعض العلامات التجارية فاضت في إبداعها بتصاميم أحذية البلرينا المسطحة، عبر تنسيق الجوارب القطن أو الكروشيه المحبوك. كما ذكرنا، أضافت الرسومات والطبعات ميزة خاصة على هذا النوع من الأحذية.

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الأحذية المربعة ترند لصيف 2020

أحذية مربعة

الأحذية المربّعة ترند في صيف عام 2020 بعد أن إختفت لمدة عشرين عاماً. كما نلاحظ، الموضة تميل إلى التحرّك في دورة مدتها 20 عامًا؛ فما كان عصريًا وترند قبل عقدين سيعود حتماً في الوقت الحاضر. الأحذية المربّعة ظهرت على منصّات عروض الموضة باكسسورات لاقت إعجاب الحضور، وتصاميم تماشت مع الأناقة والموضة. يمكن بالفعل رؤية موضة 2000 تعود عبر الملابس المزخرفة، وفي الأحذية، مثلاّ حذاء إصبع القدم المربع، الذي يعود الفضل في قوته التي لا هوادة فيها بين جمهور الموضة، إلى Bottega Veneta بشكل خاص.





