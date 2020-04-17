أنواع كونتور الشفاه واستخدامه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أبريل 2020 01:45 صباحاً - الكونتور أو تحديد الشفاه، هو تأثير الظل والضوء الكامل لحمرة الشفاه. باتباع نفس طريقة تحديد الوجه، يرّكز تحديد الشفاه لخلق مظهر واضح للشفاه الممتلئة. وليس سراً أنّ عالم المكياج شيء يدعو للهوس، خاصة بتحديد الخطوط أو lip liner، واجهة كل مكياج. تكثر الدروس عندما يتعلّق الأمر بتقنية الماكياج هذه، وأنواع كونتور الشفاه واستخدامه، حيث تضع النساء قلم تخطيط فوق حمرة الشفايف من أجل تحقيق مظهر أكثر تنوعًا. فلنتعرّف اكثر على هذه التقنية:

طريقة الكونتور

كونتور شفايف

خلال تعقبنا لموقع إنستغرام، رأينا من الضروري الإشارة إلى عدم المبالغة بفكرة تحديد الشفاه، أو تحديد الخطوط بالكامل. إنّها بالتأكيد فرصة جذابة للبعض. تمامًا مثل بعض النساء اللواتي يرغبن في نحت بعض عظام الوجه، يريد البعض الآخر أن يحصل على زوج مثل شفاه أنجلينا جولي. وباستخدام نفس الأساليب المستخدمة في تحديد الخطوط المنتظمة، يمكنكِ بالفعل التحكم في شكل شفتيك. يقول بعض خيراء المكياج: "إنّها بالتأكيد صفة من تضع الكثير من مستحضرات التجميل، لأنّه لا شيئًا يعمل بشكل جيد مع الماكياج ذات المظهر الطبيعي مثل قلم التخطيط. بل "إنها لامرأة تذهب للدراما بمظهرها." لذا، ما الذي تحتاجين إلى معرفته لتحديد الشفة ؟ يقول خبراء التجميل: "تميل النساء إلى وضع الكثير من مرهم الشفة، في ما لا تحتاج لذلك." لذلك ننصح بفرك البقع الجافة، ثم وضع بلسم غير دهني. بعد ذلك، يمكنكِ إستخدام قلم الشفاه الخاص بك، وهذا أمر أساسي بالتأكيد. تأكدي من استخدام بطانة أغمق قليلاً من لون الشفاه الطبيعي. يجب أن تستخدمي نفس اللون عندما تقومين بتغطية شفتيك. فإنّ تحديد الخطوط يدور حول إضافة البعد.

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تقنيات تحديد الخطوط المناسبة لأنواع مختلفة من الشفاه

كونتور

الشفاه الممتلئة هي الأشياء التي تُصنع منها أهداف الجمال، من المشاهير إلى المؤثرين على وسائل التواصل الإجتماعي. مهما كانت شفتيكِ رقيقة أو حادة أو واسعة أو ضيقة، يمكنكِ أيضًا أن تجعليها تبدو كاملة ومليئة بالتقنيات الصحيحة. هنا، نخبرك كيف:

يمكنك الاستنتاج من اسم "كونتور الشفاه"- يعني تحديد الشفاه باستخدام المكياج لتحديد شفتيك وإبرازها، مما يجعلها تبدو ممتلئة. يتضمّن ذلك إنشاء تأثير الظل والضوء الذي يضيف عمقًا وأبعادًا إلى شفتيك، مما يؤدي إلى الحصول على شفاه مثالية. إليكِ ما تحتاجينه تمامًا للحصول على مظهر مثالي:

بطانة الشفاه: نوصي بظلال تتوافق مع أحمر الشفاه الخاص بكِ.

أحمر الشفاه: الإحتمالات لا حصر لها. ظلال غير لامعة هي اختياراتنا المفضلة.

ملمّع الشفاه: ملمّع ذات تأثير لمعان مميّز في ظلّ يكمل اختياركِ للون شفاه يعمل بشكل أفضل.

خافي العيوب: تحتاجين إلى خافي سائل في ظل أغمق قليلاً من لون بشرتك.

فرشاة الشفاه: فرشاة تعبئة الشفاه لمزجها جيدًا معًا.

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