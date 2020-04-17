كيف أحافظ على أظافري.. إليكِ هذا التحدّي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أبريل 2020 01:45 صباحاً - العناية بالأظافر وتطويلها ومحاربة الجفاف والتشقق من الأمور التي يجب على المرأة أن توليها الأهمية للحصول على مظهر صحي وجذاب ليديها، ولكن يبقى التحدّي الأبرز هو كيفية الحفاظ على قوتها وصحتها وعلى النتيجة التي توصلت إليها بعد طول عناء، فللظفر كما هو معلوم معدَلُ عمر لا بدّ أن ينتهي، وهنا يكمن التحدّي في تطويل معدّل العمر هذا.. إليكِ فيما يلي الإجابة عن السؤال التالي: كيف أحافظ على أظافري؟

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أقوى خلطة للمحافظة على الأظافر

العناية بالأظافر



المكوّنات:

فص من الثوم.

نصف ملعقة كبيرة من الخل.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.



الطريقة:

اخلطي الخل والليمون.

دلّكي الأظافر بالثوم، ثمّ اغمسيها في الخل والليمون.

اغسلي اليدين بعد الانتهاء مباشرةً للتخلص من آثار الخلطة.

كرّري الوصفة يومياً للحصول على أظافر طويلة في وقت قصير.

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نصائح للمحافظة على الأظافر

العناية بالأظافر

الحرص على تنظيف الأظافر بشكلٍ دائم وتجفيفها بعد غسلها. التوقف عن قضم الأظافر. ترطيب الأظافر بشكلٍ دائم. تقليم الأظافر بشكلٍ منتظم. استخدام مبرد الأظافر بالشكل الصحيح وباتجاهٍ واحد فقط. حماية الأظافر من خلال وضع طبقة من طلاء الأظافر الأساسي عليها. ارتداء القفازات عند القيام بأعمال المنزل. تجنب استخدام طلاء الأظافر الذي يحتوي على مواد قاسية وضارة وكذلك تجنّب استخدام طلاء الأظافر الجِل والإكريليك. اختيار مُزيلٍ لطلاء الأظافر ذي نوعيةٍ جيّدة واحرصي أن يكون خالياً من الأسيتون. تناول الغذاء الصحي والمتوازن. شرب الكمية المطلوبة من الماء بشكل يومي.



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