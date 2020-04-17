عطور صيف 2020 ناعمة وتدوم طويلاً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أبريل 2020 01:45 صباحاً - يعد الصيف أكثر الأوقات مرحاً ونشاطاً، فهو فصل البهجة والجمال، ولا تكتمل إطلالة المرأة خلاله إلا بعطر نسائي مميز ناعم وخفيف يترك أثراً لدى الآخرين. وقد رصدنا لك في هذا المقال، مجموعة من عطور صيف 2020، برائحة ناعمة ومنعشة لكنها تدوم طويلاً، فاختاري من بينها ما يعجبك.



Eternity Summer by Calvin Klein

Eternity Summer by Calvin Klein



يمزج هذا العطر الدافئ والرومانسي بشكل مثالي، بين الأزهار والحمضيات والمسك، وهي نغمات متلألئة تشكل قيمة مضافة الى إطلالاتك الصيفية المرحة. إنه عطر صيفي ناعم وأنيق، وتدوم رائحته طويلاً، فضعيه في قائمة خياراتك لهذا الصيف.

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Cinema by Yves Saint Laurent

Cinema by Yves Saint Laurent



إن هذا العطر خفيف ومنعش ونقي، فهو يعتمد في تركيبته على الأزهار والحمضيات والعنبر والفانيليا والمسك الأبيض، والتي تشكل مزيجاً رائعاً يمنحك رائحة جذابة تدوم طويلاً لتلفت الأنظار إليك في كل مكان. يناسب هذا العطر مختلف الأوقات، النهارية والمسائية.



Acqua Di Gioia by Giorgio Armani

Acqua Di Gioia by Giorgio Armani



إنه عطر كلاسيكي أنثوي جذاب، وهو خيار مثالي لفصل الصيف كونه خفيفاً ومنعشاً، إذ يجمع في تركيبته بين نغمات الليمون والنعناع والياسمين والعود والفلفل الوردي... هذا العطر مثالي لتمضية يوم مميز برفقة شخص مميز أو أصدقائك المقربين منك، فلا تترددي في تجربته خلال الصيف.

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Flowerbomb Midnight by Viktor & Rolf

Flowerbomb Midnight by Viktor & Rolf



يعتبر هذا العطر مزيجاً غريباً وسحرياً بين نغمات قد لا تشبه بعضها، إنما تشكل في ما بينها عطراً حلواً وجذاباً الى أقصى الحدود، فهو يتركز في شكل أساسي على الكشمش الأسود والياسمين والمسك الحلو، وهي نغمات ستجعلك تضجين أنوثة وجمالاً خلال فصل الصيف.



Idôle by Lancôme

Idôle by Lancôme



يمزج هذا العطر الصيفي الأنثوي بين الأزهار الدقيقة والفواكه اللاذعة والنغمات الدافئة، التي تشكل تجربة عطر فريدة من نوعها وأنيقة جداً. يتميز هذا العطر من لانكون by Lancôme، برائحته المميزة التي تدوم طويلاً لتجعل إطلالتك خلال الصيف مكتملة ومثالية.



Gucci Bloom

Gucci Bloom



إنه عطر صيفي رائع، ملائم للأمسيات والسهرات، وسيضفي بالتأكيد لمسة مميزة على مظهرك، فرائحته ترتكز بشكل رئيسي، على الياسمين ومسك الروم الطبيعي، وهي نغمات ذات رائحة أنثوية سلسلة.

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