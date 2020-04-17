المجلس القومي للمرأة ينعى الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والتى وافتها المنية مساء اليوم بعد صراع مع المرض.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان لها، عن عميق حزنها "لوفاة الصديقة العزيزة الدكتورة عزة العشماوي، والتى قامت بدور كبير لحماية حقوق الأطفال والفتيات"، مشيرة إلى أنها "كانت سيدة عظيمة مجتهدة دؤوبة مخلصة ومحبة لعملها ومؤمنة بأهمية الرسالة التى تقوم بها، متحملة آلام المرض فى شجاعة وصبر ورضاء بقضاء الله".
ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة وأسرة المجلس القومي للطفولة والأمومة، سائلين الله عز وجل أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته.
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