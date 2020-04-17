شكرا لقرائتكم خبر عن «دومينوز بيتزا» تدعم أبطال خط الدفاع الأول في «إسعاف دبي» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 أبريل 2020
تلقى المسعفون وخط الدفاع الأول من العاملين في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف شكراً خاصاً بحصولهم على وجبات بيتزا طازجة، حيث قامت «دومينوز بيتزا» الإمارات بتوزيع 1200 وجبة بيتزا مجانية على مدار ثلاثة أيام في مختلف نقاط الإسعاف، تقديراً وعرفاناً للمسعفين.
وجاء ذلك ضمن مبادرة «دومينوز بيتزا» المجتمعية، دعماً للجهود الجبارة التي يبذلها خط الدفاع الأول من المسعفين لاحتواء انتشار فيروس COVID-19 في الدولة.
وأشاد المسؤولون في «إسعاف دبي» بالمبادرة التي قامت بها «دومينوز بيتزا»، والتي تهدف إلى تأكيد قيم التلاحم والتضامن بين الحكومات وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين خلال هذه الأوقات الاستثنائية.
«دومينوز بيتزا» لا تسعى فقط إلى توفير أفضل الوجبات، بل تبذل أيضاً كل الجهود التي تمكنها من رد الجميل ودعم المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «دومينوز بيتزا» تدعم أبطال خط الدفاع الأول في «إسعاف دبي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.