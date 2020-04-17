شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين تيمبرليك: «كورونا» سيغيّر مستقبل الإنتاج الموسيقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المغنّي الأميركي جاستين تيمبرليك إن التغيّرات في قطاع الموسيقى، مثل بث الموسيقى عبر الإنترنت، تمثل «فرصة مثيرة للقيام بتجربتك الخاصة»، وأشار الى أن «كورونا» سيغير مستقبل الانتاج الموسيقي. وأضاف تيمبرليك «أنا أعمل في قطاع الموسيقى منذ فترة، وقد رأيته وهو يتغير مقارنة بما بدأت عليه، أعتقد أن الأمر مثير». وأوضح «الأمر الرائع بشأن الموسيقى اليوم هو أنه يمكنك وضع قائمة أغانٍ خاصة بك للاستماع إليها حتى لمدة 24 ساعة»، مضيفاً «يمكنك أن تقول إنني سأستيقظ وأذهب لصالة الجيم، وبحلول وقت ذهابك للعمل سيكون لديك كل هذه الأنماط المختلفة من الموسيقى». وأنتج تيمبرليك، الذي يشتهر بأغانيه مثل « كانت ستوب ذا فيليمج» أخيراً الموسيقى التصويرية لفيلم «ترولز وورلد تور»، وهو فيلم رسوم متحركة يقوم فيه بأداء صوتي لإحدى الشخصيات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | جاستين تيمبرليك: «كورونا» سيغيّر مستقبل الإنتاج الموسيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.