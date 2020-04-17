الامارات | 7 نصائح لقراءة ممتعة للأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لقراءة ممتعة للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجّه دار «كلمات»، المتخصّصة في نشر كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية، والتابعة لـ«مجموعة كلمات»، مجموعة من النصائح والخطوات لجعل القراءة عملية ممتعة أثناء وجود الأطفال في المنزل، بما ينعكس على صحتهم النفسية ويقوي الروابط الأسرية والعاطفية بين الطفل ووالديه، ويرفع من مهارات الاتصال والتعبير، فضلاً عن تطوير شخصيته وجعله مستعداً لتجارب جديدة يستمدها من مجريات قصصية عديدة واحتمالات مختلفة يمكن أن يطبقها في حياته العملية.

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