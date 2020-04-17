الامارات | «محمد بن راشد للمعرفة» تُطلق «ورش عمل عن بُعد» للمبدعين العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن «محمد بن راشد للمعرفة» تُطلق «ورش عمل عن بُعد» للمبدعين العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن تنظيم جميع ورش عمل برنامج دبي الدولي للكتابة عن بُعد، وذلك ضمن حملة «#استثمر_وقتك_بالمعرفة»، التي تهدف من خلالها إلى تحفيز مسارات إنتاج ونشر المعرفة عن بُعد، وتشجيع الجمهور على استثمار جزء من أوقاتهم في المنزل باكتساب المعرفة من خلال قنوات المؤسَّسة الرقمية.

وانطلقت أولى ورش عمل البرنامج بنظام التديب عن بُعد من دبي، وكانت بمجال «القصة القصيرة»، ويقدمها المدرب إسلام أبوشكير، بمشاركة 11 مبدعاً من الدول العربية، وتستمر الورشة لأربعة أشهر قادمة، ويمكن لأي شخص يمتلك موهبة الكتابة حضور الورشة والاستفادة منها، وذلك من خلال التسجيل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

وأكَّد المدير التنفيذي للمؤسسة، حرص مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، على استمرارية عمل ورش برنامج دبي الدولي للكتابة، بالكفاءة والفاعلية السابقة لها، خلال المرحلة الحالية التي تتطلَّب التزام الجميع بالتباعد الاجتماعي حرصاً على سلامة وصحة كل أفراد المجتمع.

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وستضمُّ قائمة ورش العمل عن بعد، ورشة عمل أدب الطفل في دولة الكويت، والتي ستقدمها الأستاذة هدى الشوا، بمشاركة 10 منتسبين، وتمتد لمدة أربعة أشهر، وتبدأ بتاريخ 3 مايو المقبل. وتهدف إلى تفعيل الكتابة الإبداعية لدى المشاركين لإنتاج أعمال ومؤلفات للأطفال والناشئة، وتقوم المؤسَّسة بنشر الأعمال المتميزة منها بالتعاون مع دور نشر مرموقة.

وتعمل مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على ورشة عمل أدب اليافعين في الإمارات، والتي تقدمها الكاتبة وفاء الميزغني في 10 مايو المقبل ولمدة خمسة أشهر. إلى جانب استكمال ورشة عمل الصحافة الإلكترونية عن بُعد، والتي كانت المؤسَّسة قد أطلقتها بالتعاون مع مؤسَّسة الأهرام في جمهورية مصر العربية، ويقدمها مجموعة من الأكاديميين في عدد من الجامعات المصرية وعدد من الإعلاميين المخضرمين، وتضمُّ الورشة 23 مشاركاً.

يذكر أن برنامج دبي الدولي للكتابة يسعى من خلال فعالياته وأنشطته المختلفة، إلى دعم وتمكين المواهب الشابة في جميع أنحاء العالم من المؤلفين مِمَّن يمتلكون موهبة الكتابة في شتى مجالات المعرفة من العلوم والبحوث إلى الأدب والرواية والشعر، كما يهدف إلى رعاية المواهب بشكل علمي مدروس، وتعزيز قيمة الكتابة العربية والارتقاء بها إلى مصافّ العالمية.