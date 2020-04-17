الامارات | العمل من المنزل.. تجربة جديدة تتطلب التأقلم

شكرا لقرائتكم خبر عن العمل من المنزل.. تجربة جديدة تتطلب التأقلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 أبريل 2020

يشهد الناس حول العالم في هذه الأوقات الاستثنائية تغيراً في كل تفاصيل حياتهم اليومية، سواءً من خلال تلقي التعليم عن بعد، أو الحفاظ على اللياقة البدنية دون الذهاب إلى النادي الرياضي، أو الطبخ في المنزل عوضاً عن تناول الطعام في المطعم، والبقاء على تواصل مع العائلة والأصدقاء عن بعد. ويبقى العمل من المنزل من أكثر هذه التجارب الجديدة غرابة. وتختلف ردود أفعال الناس تجاه هذه التجربة، فالبعض يتأقلم مع التغير بسهولة، في حين يعاني آخرون إيجاد التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

وانطلاقاً من إدراكها للتحديات والمشكلات التي تواجه العديد من الأشخاص أثناء العمل من المنزل، تقدم «إيكيا» بعض النصائح لتعزيز تجربة العمل من المنزل:

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