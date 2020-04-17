الامارات | «النهاية» أول خيال علمي عربي يثير الجدل

شكرا لقرائتكم خبر عن «النهاية» أول خيال علمي عربي يثير الجدل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الإعلان التشويقي لمسلسل «النهاية»، للفنان المصري يوسف الشريف، ضجة وسجالاً كبيرين، بمجرد طرحه على منصّات التواصل الاجتماعي، ويصنّف العمل بأنه أول مسلسل خيال علمي في الوطن العربي، ويدور في عالم افتراضي في فترة لم نعشها بعد وهي عام 2121، حيث الحروب الإلكترونية وحروب الجيل الرابع، وظهرت بالإعلان التشويقي مركبات فضائية وملابس متطورة وخيال لم يرد من قبل على الدراما العربية، ما أثار ضجة كبيرة جداً، خصوصاً أن المسلسل يتحدث عن نهاية العالم بسبب الحروب الإلكترونية عام 2121، رغم أن كثيراً من التنبؤات المتشائمة، التي تفترض نهاية العالم بفعل الأوبئة الفتاكة خلال حقبة قريبة جداً.

وفور صدور الإعلان التشويقي للمسلسل تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث في «غوغل»، وأشاد كثير من نجوم الوسط الفني في مصر والوطن العربي بفكرة العمل وحداثة التنفيذ، الذي استخدم تقنيات حديثة لم يتم ظهورها في أي عمل آخر، ومن النجوم الذين أشادوا بالعمل الفنان السوري قصي خولي، الذي فرد صفحات على خاصية ستوري بصفحته الرسمية على «إنستغرام» مصحوبة بالإعلان التشويقي كاملاً، وقال: «لا استطيع أن انكر انبهاري وإعجابي بمسلسل غير مسبوق في الشرق الأوسط، ولا أخفي إعجابي بالجرأة والتناول والتنفيذ التي لم أراها من قبل، وإن كان الحكم مبكراً، لكن لا استطيع أن أخفي انبهاري، خصوصاً أنها التجربة الأولى التي تتجرأ وتقدم عملاً عربياً يقترب من الصناعة العالمية، فعلاً الدراما صناعة وتحية لصناّع وجرأة كل من فكر في هذا العمل».

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وأشاد الفنان محمد هنيدي أيضاً بالعمل، وهنأ بطله يوسف الشريف، كما أشاد الفنان محمد أمام، وبعض لاعبي كرة القدم المشاهير. يذكر أن مسلسل «النهاية» فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة

- مؤلف المسلسل نفى وجود أي تشابه أو اقتباس بين المسلسل وأي عمل عالمي.