الامارات | رحيل الكاتب البرازيلي روبيم فونسيكا صاحب «أوغستو» عن 94 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الكاتب البرازيلي روبيم فونسيكا صاحب «أوغستو» عن 94 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الكاتب البرازيلي الشهير، روبيم فونسيكا، عن 94 عاماً جرّاء ذبحة قلبية، حسب ما أعلنت عائلته. وأوضح صهره أنه «كان في منزله عندما شعر بضيق فنقلناه إلى المستشفى، حاولوا إنعاشه لكنه توفي». ولد فونسيكا من والدين برتغاليين في 11مايو 1925، وكان يتمتع باسلوب صريح وقاطع يصف حياة البؤس في المدن، ما جعله ضحية الرقابة مرات عدة، خلال الحكم الديكتاتوري (1964-1985). وتعدّ روايته «أوغستو» (1990) من أهم أعماله الأدبية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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