وفاة المصممة "الساحرة" لواجهات "هيرميس"ليلى منشاري

توفيت المصممة التونسية ليلى منشاري الشهيرة بتزيينها واجهات محلات "هيرميس"، جراء إصابتها بكوفيد 19.

وكانت الفنانة التسعينية المولودة في تونس عام 1927 والتي أطلق عليها الكاتب ميشيل تورنييه "الملكة السحرية"، المديرة الفنية لواجهات متاجر الدار في باريس حتى عام 2013.



ونعت وزارة الثقافة التونسية رحيل الفنانة وقالت إنها تحولت منذ سبعينات القرن الماضي إلى أحد أهم الأسماء في تاريخ العلامة التجارية الكبرى هيرميس.

وقالت دار هيرميس الفرنسية: "لم تتوقف أبداً عن إثارة فضول المارة واستغرابهم وإعجابهم، جاعلة من واجهات العرض مسارح مزدحمة ونوافذ مفتوحة".

وليلى المؤيدة لحقوق المرأة هي ابنة المحامي عبد الرحمن المنشاري وحبيبة بن جلاب المعروفة بمحاضراتها المتعلقة بتمكين المرأة في المجتمع.



وهذه الرسامة التي درست الفنون الجميلة في تونس وفي الكلية الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس، كانت عارضة أزياء لبعض الوقت في غي لاروش قبل انضمامها إلى فريق الديكور لآني بوميل في “هيرميس" عام 1961.

وفي عام 2017، قدم معرض أقيم في غران باليه أعمالها إلى الجمهور.

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