وزيرة الصحة تنعى الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة

نعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة، في بيان لها، الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتى وافتها المنية مساء اليوم الخميس، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتورة عزة العشماوي، تقلدت عدة مناصب رفيعة المستوى منها الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصري، ورئيس وحدة مكافحة الإتجار بالأطفال، ونائب رئيس اللجنة الأفريقية لخبراء حقوق الطفل بالاتحاد الأفريقي.