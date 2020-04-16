غدا.. جنازة عزة العشماوي الأمين العام ل"الطفولة والأمومة"بمقابر مصر الجديدة

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن عقد جنازة الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، غدا الجمعة بمقابر مصر الجديدة، في تمام الحادية عشر صباحا.

توفيت منذ قليل، الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، بعد صراع من المرض.

وأكدت أسرة أمين عام "الطفولة والأمومة"، في تصريحات خاصة لـ"هن"، إنها توفيت على إثر إصابتها بسرطان البنكرياس، و"مكنتش راضية تعرف أي حد عن مرضها".

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وفي 2017، أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان سابقا، قرارا بتكليف الدكتورة عزة محمد سعيد العشماوي أمينا عاما للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وكانت "العشماوي" تقلدت عدة مناصب مهمة منها عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصري ورئيس وحدة مكافحة الاتجار بالأطفال، ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق الطفل بالاتحاد الإفريقي.