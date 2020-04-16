أحدث صيحات عطور الخريف والشتاء

عالم العطور في تجدد دائم، وبإيقاع سريع، رغم الثوابت التي تحكمه. مكونات عطرية جديدة تطل برأسها فتستقطب الاهتمام، وأخرى تتراجع لتصبح في الظل مع تغير المواسم. ونحن مقبلون على فصل الشتاء، هنالك روائح تنسجم مع أجوائه، منها الساخن كالتبغ والبارد كالأيس كريم.

خشب الصندل

من أحدث وأروع الإصــدارات العطرية التي تزخر بعبق خشب الصندل الأصيل، هو ماء عطر Les Brumes Jeannice Eau de Parfum، من دار عطور Henry Jacques. وهو يجسد جمال الجمع بيــــــن النقيضين: الأزهار الناعمة والأخشاب المنعشة. قصة عطرية ترويها الموالح والفلفل والياسمين والسوسن والورد الدمشقي على قـــــاعدة قوية مــــن خشب الصندل والسدر وطحلب السنديان.

الباتشولي

عشاق الباتشولي والشاي وفاكهة اليوزو Yuzu اليابانية، لديهم موعد ساحر مع عطر Trussardi Donna الشرقي الزهري، ضمن مجموعة Levriero Collection من الدار الإيطالية العريقة. واحتفالاً بمرور 100 عام على تأسيسها، أعادت الدار طرح هذا العطر في عام 2011، بعدما كانت قد أبصرت نسخته الأصلية النور في ثمانينات القرن الـ20. وحديثاً أعادت إطلاق نسخة ماء عطر مركزة منه تنتشي بعبق اليوزو والليمون والبرتقال وشاي الياسمين وزنبق الماء على قاعدة من الباتشولي والسدر وخشب الصندل والفانيليا.

أيس كريم

تحمل إلينا أحدث صيحات العطور الخريفية والشتوية مكوناً شهياً، وهي رائحة الأيس كريم في توليفة من أجمل عطور الغورميه Gourmet، برائحة الحلويات اللذيذة التي تربك المشاعر، فلا تدري إذا كانت أمام عطر أم قطعة حلوى تدعوك لالتهامها. تخيلي أن عطرك في أجواء ديسمبر يتألق بمزيج من الفانيليا وجوز الهند والحليب المثلج، مثل Salvatore Ferragamo Signorina Ribelle. نفحات الأيس كريم هنا أكثر من شهية ولذيذة وتشجع على التهام العطر لفرط حلاوته وعذوبته.

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التبغ

قد يبدو منطقياً أن نستهل عطور الشتاء بدخان التبغ الساخن، فالأجواء الباردة بحاجة إلى ما يبعث على الدفء. رائحة أوراق التبغ هي المكون النجم في عطر Velvet Fire أو «النيران المخملية» الحسي، المفعم بنوع خاص من الكاريزما أو الجاذبية من دار The Harmonist، إلى جانب الزعفران والسرو والليمون. افتتاحية العطر أعشاب منتقاة بعناية فائقة من جنوب فرنسا، وهي اللافندر والمريمية والكزبرة وقاعدته العود وفول التونكا ونغمة حريرية نادرة من المسك الأبيض.

طحلب السنديان

أحياناً تشتهي شخصية الأنثى عطراً يتفجر حيوية، بمكون خريفي شتوي بامتياز وهو طحلب السنديان، الذي يتألق في عباءة جديدة تماماً في Sisley Eau Du Soir محدود الإصدار. وهو عطر سريالي إبداعي يتأجج دفئاً بالتوابل المنعشة، والأخشاب والنفحات الأرضية والزهرية. يستهله الجريب فروت والمندرين، وتتوسطه أزهار القرنفل الأحمر والسوسن والياسمين والورد الأحمر، واللابدانوم وطحلب السنديان والعرعر والفلفل الأسود على قاعدة من المسك والعنبر.

مسك الروم

يزداد الإقبال على العطور التي تشع رونقاً وحضوراً استثنائياً. ويعد مسك الروم أو التيوبروز Tuberose، أحد أهم المكونات التي تمنح العطر طابعاً متوهجاً، مثل Gabrielle Chanel Essence، المستوحى من شخصية أيقونة الموضة غابرييل شانيل، وهو عطر شمسي يعزز دفء وحيوية المرأة التي تضعه. يتألف من الموالح والبرتقال المر والعنب الأسود والتوت الأحمر، والفراولة والخوخ والأزهار البيضاء والتيوبروز والياسمين والإيلانغ إيلانغ وجوز الهند، على قاعدة من خشب الصندل والمسك والفانيليا.

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