ميغان ميركل تلهمك إطلالات المعطف الأحمر

يبدو أنّ دوقة ساسكس، ميغان ميركل لا تخشى الألوان الساطعة، رغم أنها حامل في شهرها السادس، الدليل على ذلك تفاصيل الاطلالة التي اعتمدتها خلال مرافقة زوجها، الأمير هاري في زيارتها بيركنهاد.



أطلت الدوقة الأنيقة في فستان أرجواني من غابرييلا هيرست، بتصميم حرف A ومزين بشق جانبي محدود، ونسقت معه معطفًا باللون الأحمر الساطع، من ماركة Sentaler الكندية ، وقد ارتدت الدوقة النسخة البنيّة سابقًا في ساندرينغهام.

اختارت ميغان ميركل مع هذه الاطلالة الساطعة حذاء pump بلون المعطف نفسه، من Stuart Weitzman.

ميغان ميركل استوحت اطلالتها من الأميرة ديانا

مزجت الدوقة ميغان ميركل بين لونين غير معتادين، وهو الأحمر الساطع مع الأرجواني الداكن، ورغم ندرة ظهور هذا المزيج، إلا أنّ الأميرة ديانا، والدة زوجها الأمير هاري، كانت قد أطلت بالظلين نفسهما من قبل، من خلال ثلاث اطلالات تعود إلى عام 1988 وأخريين في أوائل التسعينيات، فاعتمدت فستانًا من الأحمر والأرجواني من كاثرين والكر، كما نسقت سترة حمراء بظل برتقالي مع تنورة بالأرجواني المتوسط.



نصائح لاعتماد معطف أحمر في الشتاء

لا خلاف على أناقة الاطلالة التي اعتمدتها ميغان ميركل رغم جرأة ألوانها، وهو ما يلهمكِ باقتناء معطف مماثل باللون الأحمر، بخاصة وأنه لون شتوي يضيف لمسة عصرية لاطلالتكِ.

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اعتماد معطف أحمر يناسب كثيرًا من النساء، بشرط تنسيقه بأسلوب عصري، ننصحكِ بتنسيق معطف أحمر بقصة مستقيمة مع جينز أزرق وبوت للكاحل باللون الأسود، أو الأحمر على غرار دوقة ساسكس.

أما إذا كنتِ تخططين لاطلالة مسائية، فيمكنكِ تنسيق المعطف الأحمر مع فستان باللون الأرجواني، أو الكحلي، وبالطبع الأسود الذي يعدّ لونًا مألوفًا مع الأحمر.

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