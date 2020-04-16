إطلالات دراماتيكية بظلال متناقضة لمظهر مختلف

يرى البعض أن الإقبال على الكثير من الألوان في المكياج، يأتي باطلالة تفتقر إلى الذوق والرقي. لا تعتقدي أن الظلال البرتقالية والبنفسجية أو الشفاه بلون التوت وتلك التي تغمرها الذرات البراقة، تمثل مكياجاً احتفالياً صاخباً، إذ إن ثمة حيلاً ذكية لترويض الألوان وجعلها إضافة للطاقة الجمالية التي تكمن في مكياجك.

احتفالية لونية

الاعتماد على درجة لونية واحدة في الماكياج الحافل بالألوان وسيلة رائعة لتجنب الافتقار إلى الذوق. جربي في مكياج السهرات، توزيع ظلال على الجفنين وحمرة على الشفتين بنفس اللون الأحمر الكريمي، مع إضافة بضع ذرات براقة ذات الحجم المتوسط مثل Make Up Forever Medium Size Glitters بأسلوب Rodarte. ويغنيك هذا المكياج عن أي إضافة أخرى، ما عدا مسحة خافتة من الأحمر على وجنتيك.

سحابة مضيئة

مال خبراء التجميل في مكياجهم الصاخب في عروض الخريف والشتاء، إلى توزيع أحمر الخدود على جانبي الوجه، وذلك بمدها من الوجنتين إلى منابت الشعر، على نحو لا يتلاءم والمكياج الواقعي، لذا يمكنك الإقبال على لوحات الألوان المضيئة مثل Dior Backstage Face Glow Palette تماماً كعارضات Kate Spade وتمرير الفرشاة على ألوانها الأربعة، ثم على أعلى نقطة في وجنتيك لتنعمي بسحابة مضيئة ذات لون هادئ وخافت.

توت لامع

إذا كانت حمرة الشفاه اللافتة تأسرك، وكنت ممن لا يفضلن الكثير من الظلال القوية، ولاسيما في مكياجك الصباحي وفي محل العمل، فيمكنك توظيف اللون بصورة أخرى، وهي الاستعانة بحمرة شفاه بلون التوت المائل إلى الأزرق قليلاً، لتعزيز إشراق وجهك الطبيعي كما فعلت عارضات Simone Rocha. جربي Dolce & Gabbana Miss Sicily Colour & Care Lipstick بدرجة Onofria 320، فهي غنية بالأصباغ اللامعة.

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هالات بنفسجية

لو كانت ألوان النيون لا تجذبك، يمكنك تجربة ظلال بلون فاقع، كالبنفسجي لكن مع انتقاء درجة باستيل ناعمة. جربي ظــــلال Tom Ford Shadow Extreme Flat Eyeshadow بلون Tfx6 الشـــــبيه باللافندر، لتحيط بكامـــــل العينين على هيئة هالات واضحة تماماً مثل عارضات Kenzo؟

صخب النيون

عاشقات الألوان النيونية الصارخة، يمكنهن توزيع الظلال على الجفنين باللون البرتقالي المشرق. استعيني بظلال Huda Beauty Neon Orange Obsessions لمحاكاة القطاع العريض من الظلال البرتقالية على غرار العارضات لدى Carolina Herrera. لاحظي الاكتفاء ببقعة لونية واحدة والمحافظة على هدوء باقي المكياج.

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