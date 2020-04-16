ألوان قوس قزح تزيّن شعر 5 نجمات جريئات

اعتمدت مجموعة من النجمات العالميات ألوان قوس قزح في شعرهن، ما أضفى عليهن مزيداً من الجرأة والإشراق.

وإذا كانت لديكِ هذه الجرأة، إليكِ مجموعة من الدرجات الغريبة والجريئة والمشرقة، التي يمكنكِ اعتمادها هذا الموسم، أسوة بهؤلاء النجمات العالميات.

جيجي حديد



اختارت عارضة الأزياء الأمريكية الشعر المستعار الذي أضافته على شكل ذيل الحصان، بلون نابض بالحياة، انعكس بريقا على بشرتها.

سلمى حايك



بالكاد تم التعرف على النجمة المكسيكية في مهرجان كان السينمائي الدولي الأخير، نتيجة اعتمادها للون البلاتيني مع خصلات الباستيل الوردية.

بيلا ثورن

Advertisements



في جرأة لا مثيل لها اختارت الممثلة الأمريكية ألوان الوردي والأخضر والأزرق، كخصلات متداخلة مع لون شعرها الأحمر.

ريتا أورا

عندما يتعلق الأمر بشعرها فإن المغنية البريطانية لا تعرف كلمة اسمها الخجل، وهو ما كان واضحا عندما اختارت هذا اللون البرتقالي المميز، الذي تطابق مع لون نظارتها الشمسية من "شانيل".

بيلا حديد



رغم أنها نادرا ما تلجأ إلى تغيير لون شعرها، إلا أن الموديل الأمريكية لجأت إلى الشعر المستعار بألوان جريئة، لدى خضوعها لبعض جلسات التصوير، مثلما فعلت في هذه الجلسة التصويرية التي اعتمدت فيها هذا اللون الوردي.

قد يهمك أيضا:

فوائد زيت السمسم للشعر وخلطات لتكثيف الخصلات وتطويلها وتقويتها

طريقة فرد الشعر بواسة "البيض"