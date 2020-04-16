طريقة فرد الشعر بواسة "البيض"

قد يبدو استخدام البيض لمآرب جمالية من أغرب الأمور التي يمكن تطبيقها، نظرًا للرائحة التي يسببها وصعوبة إزالة هذه المادة خاصة عن الشعر ولكن اليوم وفي زمن الكورونا، يمكنكِ اغتنام الحجر الصحي وعدم مغادرتك المنزل للاستفادم من فوائد ماسك البيض للشعر وتطبيقه من دون أن يسبب لكِ أي إحراج.

يحتوي البيض على مواد مغذية، ومرطّبة للشعر، فهو يعتبر من المواد الفعالة جداً في فرد الشعر، وتنعيمه، وتخليصه من الجفاف، والهيشان، خصوصاً إذا ما تم استخدامه بشكل متكرر، لفترة شهر، للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

سنقدم لكِ فيما يلي طريقة فرد الشعر بالبيض للعناية بالشعر والحفاظ على صحّته وجماله، تمتّعي بشعر ناعم وكثيف وصحّي وحريري الملمس خلال الحجر.



خلطة البيض لفرد الشعر

المكوّنات:

بياض ثلاث بيضات.

كوب زبادي.

ملعقة مايونيز كبيرة.

الطريقة:

اخلطي المكونات معاً حتى تتجانس، ونحصل على خليط كريمي، وناعم.

اقسمي الشعر إلى أربعة أقسام، ثم وزّعي الخليط على خصل الشعر من الأطراف حتى الجذور، مع مراعاة تدليكه بحركة خفيفة، وبباطن أصابعكِ للسماح للماسك بالتغلل داخل الشعر.

غطّي الشعر بقطعة من النايلون، ومن ثم لفّيه بمنشفة، واتركيه على الشعر لمدّة ساعتين على الأقلّ للاتفادة من خواصه بشكل فعال.

اغسلس الشعر جيداً بالشامبو، واسطفيه بالماء، والخل للتخلص من رائحة المايونيز تماماً.



نصائح لفرد الشعر

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قبل النوم قومي بلف شعرك بإيشارب من الحرير أو القطن ليمنع ذلك من هيشانه أثناء النوم.

تجنبي تجفيف الشعر بفركه بل اتبعي طريقة الضغط عليه بواسطة قطعة قماش قطنية بدل منشفة الجسم القاسية.

بعد الاستحمام، تجنبي عمل ضفائر واحرصي على تصفيف شعرك على هيئة كعكة فهذة التسريحة تساعد بشكل أكبر على فرد الشعر.

ضعي قليل من السيروم على شعرك الرطب قبل تسريحه ليحمي شعرك من التشابك ويساعد على سهولة تسريحه.

استخدمي فرشاة الشعر الخشبية (ذات الشعيرات الخشنة) لتمليس الشعر أثناء تصفيفه فهي ستساعدك على فرد الشعر أكثر من الفرشاة العادية.

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