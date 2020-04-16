النجمات يُضئن سماء باريس بأجمل الإطلالات

ننتظر أسابيع الموضة، من موسم إلى موسم، لمتابعة أحدث الصيحات، وللتعرّف عن قرب إلى آخر إبداعات مصمّمي الأزياء، كما لمشاهدة النجمات بأبهى وأجمل الإطلالات، وقد احتللن الصفوف الأولى في أهمّ عروض الأزياء. وموسم خريف وشتاء2021- 2020للـ Haute Couture الذي انتهى البارحة كان حافلاً بالشهيرات المهتمّات بالموضة.

حضور النجمات لعروض الأزياء، خصوصاً الـ Haute Couture، تقليدٌ قديمٌ، يعود إلى القرن الماضي. وفي السنوات الأخيرة، أصبح هناك تنافس على من يمتلئ صفّه الأول بالمشاهير أكثر. وفي هذا العام، كان لدار Chanel، ودار Dior، الحصّة الكبرى من النجمات، خصوصاً الملهمات والوجوه الإعلانيّة. ففي عرض Dior، حضر كلّ من Charlize Theron، التي تألقت بفستان ذهبي لامع قصير، وMarion Cotillard، التي ارتدت فستاناً أسود أنيقاً من تصميم الدار، وJennifer Lawrence، التي اختارت تصميماً باللونين الأزرق والأبيض، من Dior أيضاً، بينما حضر عرض Chanel كلٌّ من: Kristen Stewart، التي اختارت تصميماً باللون الأبيض، من توقيع الدار، وعارضة الأزياء الإنجليزية Poppy Delevingne، التي اختارت أيضاً فستاناً رماديّاً وحقيبة سوداء من Chanel، والممثلة Lilly Collins، وقد بدت في إطلالة عصرية جذابة. وعرض أزياء Armani Prive أيضاً تحوّل إلى سجّادة حمراء لأحد المهرجانات، إذ حضره الكثير من النجوم والنجمات، وأبرزهن القديرة Sophia Loren، التي بدت جميلة بالفستان الأحمر، والممثلة Kate Hudson ، وقد اختارت فستاناً ناعماً، من تصميم الدار، باللون البنفسجي الفاتح، والمغنية Pink، وقد ارتدت بنطالاً ذا رجلين عريضتين وقميصاً فضياً لامعاً، وJennifer Lopez، التي بدت مُذهلة في الفستان الأبيض الذي ارتدته لحضور عرض Atelier Versace، ضمن أسبوع الموضة الباريسي، وهو من تصميم Donatella Versace.



أما أبرز الحاضرات في عرض دار Valentino فكانت Kim Kardashian، التي اختارت فستاناً بسيطاً باللون الأزرق الفاتح. وفي عرض Giambattista Valli حضرت الممثلة الشابة Emma Watson، وقد اختارت إطلالة سوداء بالكامل، وLeigh Lezark، التي ارتدت تصميماً باللونين الأسود والرمادي بنقشة النمر. وقد تألّقت إليسا بفستان من الدانتيل الأبيض، من تصميم Elie Saab، خلال حضورها عرضه الجديد، إلى جانب الممثلة Nina Dobrev، التي اختارت إطلالة عصريّة مميّزة.

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