5 أنواع حقائب 2020للصبية المواكبة للموضة

عاشقات الموضة على اطلاع دائم بكل ما هو جديد، تلفت انتباههن الصيحات المختلفة، وبالنسبة لهن الإكسسوارات ليست مجرد أمور لتكتمل الطلَة بل هي من الأساسيات التي لا غنى عنها.

ومن بين هذه الإكسسوارات الشنط بمختلف تصاميمها، التي تختلف كل عام عما قبله، ولكي تواكبي أحدث خطوط الموضة، إليك 5 أنواع حقائب أساسية في خزانتك خلال موسم الشتاء.

الشنطة المُبالغ بكبر حجمها

بأكثر من ماركة عالمية شاهدناها في عروض خريف وشتاء 2020

كالحقيبة من Victoria Beckham فيكتوريا بيكهام، والتي تناسب أكثر أزياء الشارع، ومشاوير منتصف النهار.



الشنطة الكيس

وتحمل بتصميمها شكل الكيس، كـ الشنطة من Chanel شانيل، باللون البيج، والتي تناسب المناسبات نصف كلاسيكية.

هذه الحقيبة سترافقك طوال الوقت، فهي عملية، وتتسع لكثير من الأشياء لأن تصميمها يعتمد على خامات سميكة تحافظ على ما بداخل الشنطة.

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الشنطة الحزام

برزت بشكل كبير في الصيف الماضي، ومن الصيحات التي ستستمر معنا هذا الشتاء، كـ الشنطة الموف من مارك جاكوبس Marc Jacobs والتي تتميز بالعصرية والراحة معًا، إذ يمكنك وضع كل ما تحتاجين من أغراض مهمة بهذه الشنطة، دون أن تعيق حركتك خاصة في المناسبات البسيطة.



الشنطة الفرو

لا غنى عن خامة الفرو في الشتاء، إذ عاد هذا العام بقوة من خلال شنط أنيقة وفخمة ، كالتي شاهدناها بعروض 3.1 Phillip Lim فيليب ليم، و الشنطة الفرو من Alexander Wang أليكساندر وانج.

احرصي على اقتنائها إن كنت تحبين إطلالات وحياة تشبه النجوم.



الشنطة الصندوق Box Bag

مازالت متربعة على عرش الموضة، فقد ظهرت في السنوات الثلاث الأخيرة، لاسيما الحقائب الكلتش، وكل عام يتطور شكلها.

تروج الشنط السواريه المعدنية التي تحمل هذا التصميم كالشنطة من كالفين كلين Calvin Klein.