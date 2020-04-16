مكياج ناعم لإطلالة عملية

المكياج الناعم موضة هذا العصر، فبالإضافة إلى كون المكياج الناعم مكياجاً عملياً يمكن اعتماده بشكل يومي فهو أيضاً يعتبر إضافة جمالية بحيث يزيد الفتاةَ رقةً وأنوثةً.

وتحرص الإمرأة العاملة والفتاة الجامعية على تطبيق المكياج الناعم للحصول على إطلالة تتواءم مع يومها الطويل، لذا تعمد إلى استخدام الألوان الخفيفة والناعمة ما يمنح وجهها مظهرًا طبيعيًا.

طريقة وضع المكياج الناعم:

- يُغسل الوجه بالغسول المنظّف للوجه، ثمّ يوضع المرطّب.

- يستخدم مرطّب ملوّن للبشرة الصافيّة التي لا تحتاج إلى الكثير من التّغطيّة، مما يوحّد لونها.

- يوضع القليل من الكونسيلر على عيوب البشرة وتحت العينين ومزجه مع الحرص على أنّ يكون لون الكونسيلر مطابقاً للون البشرة.

- توضع بودرة الأساس على المناطق الدّهنيّة من البشرة، على أنّ يكون لون الأساس مطابقاً للون البشرة.

- يوضع البرونزر على عظام الخدين ومنطقة T الجبين والأنف للحصول على المظهر الطّبيعي للوجه.

- يوضع الكحل على ثلثيّ خطّ الرّموش العلويّة وعلى ثلث خطّ الرّموش السّفليّة، ويلطّخ الكحل باستخدام كرة القطن.

- يوضع محدّد العيون الأبيض لتحديد الزّوايا الدّاخلية للعين، أو يوضع ظلال عيون أبيض لتكبير مظهر العيون.

- يوضع ظلال عيون فاتح على الجفن العلوي وفوق التجاعيد.

- يوضع ظلال عيون أغمق بدرجة من الظّلال الذي وضع على الجفن العلوي على ثنية العين وعلى حدود الثّنية الخارجيّة.

- تمزج ظلال العيون جيداً.

- تلف الرّموش باستخدام مكبس الرّموش، ثمّ توضع طبقة من الماسكرا.

- يوضع أحمر الشّفاه ويكون باللون الطبيعي للشفاه.

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