موديلات أطقم مجوهرات للعروس بوحي من النجمات

تختار النجمات مجوهراتهن لمناسباتهن الخاصة من أهم دور الحلي والألماس، ومن خلالهن نتعرف على آخر صيحات المجوهرات والأحجار الكريمة.

تتمنى كل عروس أن تتألق يوم زفافها بأفخم المجوهرات، ولذلك نطلعك على أجدد موديلات اطقم مجوهرات للعروس بوحي من النجمات.

حيث تألقت مجموعة من نجمات العرب بأطقم مجوهرات ماسية تناسب العروس، استوحي من مجوهرات النجمات اطقم مجوهرات للعروس.

طقم مجوهرات كارول سماحة

اختارت النجمة كارول سماحة طقم مجوهرات ماسي بأقراط طويلة بالشراشيب المعدنية المرصعة بالألماس وقلادة قصيرة تتسم بالفخامة.



اطقم مجوهرات درة

أيضاً تحرص درة على ارتداء اطقم مجوهرات ماسية في مختلف المناسبات.

وظهرت درة مؤخراً بطقم مجوهرات ماسي بأقراط متوسطة الطول وقلادة قصيرة.

كما اعتمدت اطقم مجوهرات مرصعة بالألماس وحجر الروبي الأحمر لمزيد من السحر.



مجوهرات ميريام فارس

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لفتت أنظارنا مجوهرات ميريام فارس الماسية، حيث ظهرت بأطقم فخمة تجمع بين القلادة والأقراط والخاتم والسوار.

وفي احدى الإطلالات، اختارت ميريام طقم مجوهرات ماسي بحجم كبير مع فستان مفتوح الصدر.



مجوهرات نجوى كرم

تهتم نجوى كرم كثيراً بارتداء مجوهرات ماسية فخمة في حفلاتها.

وقد أعجبنا طقم المجوهرات بالذهب الأبيض والمرصع ببريق الألماس الذي نسقته مع فستان وردي.

كما اعتمدت نجوى طقم مجوهرات ماسي مرصع بحجر الزمرد الأخضر الذي يمنح المرأة مزيد من السحر والإبهار، ويمكن أن ترتديه العروس أيضاً.

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