صعق بالكهرباء وإعدام ووضع قرفصاء.. عقوبات خرق الحظر في دول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تزداد خطر الإصابة بفيروس كورونا مع اللقاءات والتجمعات الكبيرة، بسبب سرعة انتشار العدوى، وقد يكون الشخص حامل للمرض دون أن يعرف.

وكان أفضل قرار أمام دول العالم المتضررة، هو منع التجمعات وحظر التجوال وفرض الحجر الصحي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، في محاولة للحد من انتشار الفيروس الجديد.

واتخذت السلطات في مختلف دول العالم اجراءات بعقوبات لمخترقي الحظر، نرصدها لكم في السطور التالية:

الكهرباء في كوريا الجنوبية

صرحت السلطات في كوريا الجنوبية، بأنها ستقوم بوضع أسورة كهربائية في معصم اليد، لأي شخص يتخطى الحجر الصحي، بحسب ما نقله موقع "gulfnews".

واعترف كبير مسؤولي وزارة الصحة يون تاي هو، اليوم السبت، بمخاوف من تطور الأوضاع الصحية في البلاد، وأكد أن السلطات بحاجة إلى أدوات مراقبة أكثر صرامة لتطبيق الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوم.

وبموجب القوانين بشأن الأمراض المعدية، يمكن أن يواجه الناس عقوبة تصل إلى سجن لمدة عام أو تغريمهم حوالي 8200 دولار (129,364 جنيه مصري) لخرقهم أوامر الحجر الصحي.

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القرفصاء في الهند

تجبر الشرطة الهندية مخترقي الحظر الصحي على ممارسة القرفصاء في الشارع، لإجبارهم على عدم مخالفة القانون مرة أخرى، بحسب ما أوضحت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

السجن في مصر

اتخذت مصر قرارات لمعاقبة مخترقي الحظر أو محتركي السلع، أمام الجمهور، قد تصل إلى الحبس والغرامة 4 آلاف جنيه بموجب قانون الطوارئ، وقرار رئيس مجلس الوزراء.

-الاعتقال أو الإعدام في الصين

هددت السلطات الصينية بفرض عقوبات قاسية على كل من يعرقل عمل الحكومة في محاولة السيطرة على فيروس كورونا.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، قررت الصين فرض عقوبة ما بين الاعتقال أو الاعدام، لكل من يهاجم الفريق الطبي أو يستخدم العنف ضدهم، أو عرقلة عمل المؤسسات الطبية ودفن الجثث، أو إقامة عزاء دون إذن.

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