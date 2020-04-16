قبل شم النسيم.. الصحة العالمية تقدم نصائح للرعاية المنزلية خوفا من كورونا

قدم مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر "WHO Egypt"، مجموعة من النصائح للرعاية المنزلية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي بات جائحة عالمية، بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بعيد شم النسيم.

وغرد الحساب الرسمي لـ"WHO Egypt"، عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، أنه للرعاية المنزلية لكوفيد-19، يجب إتباع تلك النصائح لكل فرد من أفراد الأسرة، والتي تتضمن:

- المواظبة على غسل يديك بالماء والصابون.

- تجنب التعرض غير اللازم للمريض.

- عند السعال أو العطس، قم بتغطية فمك وأنفك بالكوع المثني أو بمنديل، ثم التخلص منه.

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- طلب الرعاية الصحية على الفور عند ظهور الأعراض على أفراد الأسرة.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال إن توجه الحكومة يوم الاثنين المقبل في شم النسيم هو الإجراءات المتشددة، وسيكون يوم شم النسيم له نفس جراءات الجمعة والسبت وغلق كامل للمحال التجارية والمولات.

كما أعلن أنه سيتم غلق كامل لكل المتنزهات والشواطئ والحدائق العامة ومنع التجمعات، وبالإضافة لذلك سيتم إيقاف كافة وسائل النقل العام من السكك الحديد وأتوبيسات النقل العام ومترو الأنفاق وأتوبيسات الرحلات بين المحافظات وبين الشواطئ