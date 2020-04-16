بسبب نضارة.. هنا الزاهد تداعب زوجها أحمد فهمي: "يا حرامي"

علقت الفنانة هنا الزاهد، على الصورة الجديدة التي نشرها زوجها الممثل أحمد فهمي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهر فهمي مرتديا نظارة شمسية صغيرة الحجم، وأزياء كاجوال صيفية قاتمة اللون، خلال جلوسه داخل سيارة، لتعلق زوجته: "نضارتي يا حرامي".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي تجاوزت الـ30 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "حلوة النضارة دي، بكام"، "شكلك غامض وكوميدي في الصورة دي"، و"شبه أحمد زكي" .

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يذكر أن أحمد فهمي يستعد لعرض مسلسل "تيمون وبومبا"، المقرر إذاعته في رمضان المقبل، ويشاركه البطولة النجم أكرم حسني، وهو من إخراج أحمد الجندي.