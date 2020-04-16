هل هناك علاقة بين تناول الفسيخ والرنجة والإصابة بفيروس كورونا؟.. خبير تغذية يجيب

من الأكلات الأساسية التي تقترن دائمًا بيوم شم النسيم الفسيخ والرنجة، ولكن تختلف أشكال الاحتفال بشم النسيم هذا العام بسبب ظهور فيروس كورونا والذى يرتبط احتمالية الإصابة به بشكل أساسى بجهاز المناعة.

خطورة تناول الفسيخ والرنجة على جهاز المناعة

أوضح الدكتور محمود حسن، استشاري التغذية العلاجية، أن هناك علاقة ولكن ليست مباشرة بين تناول الفسيخ والرنجة واحتمالية الإصابة بفيروس كورونا، مضيفًا أنها من الأكلات التي تهلك الجهاز المناعي بالإضافة إلى كثرة الأملاح داخله.

وتابع أثناء حديثه لـ "هُن"، أن الأسماك المالحة بها بكتيريا ضارة للجهاز المناعي، مما يؤثر على قدرة الجهاز المناعي في مقاومة الأمراض والفيروسات وخاصة فيروس كورونا.

وأكد أن الجهاز المناعى "حائط صد" لمقاومة الأمراض، "الجهاز المناعي هو القادر على مقاومة الفيروسات ومينفعش أكل مأكولات تضر بالجهاز المناعي في ظل الظروف دي لكن محتاجين أطعمة تحتوى على الفيتامينات والمعادن والبروتينات وغيره من مشتقات الأغذية المهمة التي لابد من تناولها لتقوية المناعة ومحاربة الفيروس".