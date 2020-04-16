نيللي مقدسي بـ"البيجامة" من المنزل: إيه رأيكم في تطبيق التيك توك؟

شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي متابعيها، صورا من داخل منزلها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

Advertisements

وظهرت في الصور مرتدية "بيجامة"، وعلقت: بما إنّو قاعدين كل النهار بال بيجاما بالبيت وعم نتشارك بالمواضيع المهمة احياناً واحياناً باليوميات المعتادة متل الأكل والشرب والتسلية، تعوا تنحكي عن تطبيق تيك توك، شو رأيكن فيه؟ لانو صراحة مش حاسته لايق لكل الناس".

يذكر أن نيللي مقدسي كانت قد أعادت مؤخرا تقديم أغنية "حنين" للمطربة الكبيرة وردة، ومن ألحان الموسيقار بليغ حمدي.