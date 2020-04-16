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شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي متابعيها، صورا من داخل منزلها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت في الصور مرتدية "بيجامة"، وعلقت: بما إنّو قاعدين كل النهار بال بيجاما بالبيت وعم نتشارك بالمواضيع المهمة احياناً واحياناً باليوميات المعتادة متل الأكل والشرب والتسلية، تعوا تنحكي عن تطبيق تيك توك، شو رأيكن فيه؟ لانو صراحة مش حاسته لايق لكل الناس".
يذكر أن نيللي مقدسي كانت قد أعادت مؤخرا تقديم أغنية "حنين" للمطربة الكبيرة وردة، ومن ألحان الموسيقار بليغ حمدي.
كانت هذه تفاصيل خبر نيللي مقدسي بـ"البيجامة" من المنزل: إيه رأيكم في تطبيق التيك توك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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