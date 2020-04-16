الامارات | في زمن الحجر ..أميركي يوزع ملصقات بحثا عن عروس.. بشرط وحيد غريب

شكرا لقرائتكم خبر عن في زمن الحجر ..أميركي يوزع ملصقات بحثا عن عروس.. بشرط وحيد غريب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار رجل أميركي من مدينة نيويورك في الولايات المتحدة دهشة وفضول الكثيرين، بعد أم انتشرت ملصقاته الإعلانية التي يعلن فيها عن رغبته الزواج بفتاة، بشرط وحيد من واقع تفشي وباء "كورونا".

وتضمن الملصق الذي علقت الرجل على أعمدة الانارة وجذوع الاشجار، صورة له وشرطه الوحيد الذي قال فيه " فتاة خالية من الجراثيم والبكتيريا". بحسب صحيفة "نيويورك بوست"، و" سكاي نيوز".

وكتب الرجل عن نفسه في الملصق أنه "سليم وجذاب ولديه وظيفة جيدة وفي مطلع الثلاثينات من العمر"، وأضاف أنه يبحث عن فتاة "خالية من الجراثيم ونظيفة".

"نيويورك بوست" تمكنت من الوصول إلى الرجل الذي يقف وراء هذه الملصقات من أجل طلب المزيد من المعلومات بشأن ما قام به.

وقال الرجل، الذي يدعى براد، إنه ابتكر هذه الفكرة للبحث عن شريك له، بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضها انتشار فيروس "كورونا". وأضاف: "جميع الناس الآن يختبؤون خلف الأقنعة الواقية، وهذا وضع لا يمكن تجاوزه بسهولة. هذا ليس وقتا للمواعدة العادية أو العلاقات الجماعية، لذلك أسعى إلى علاقة تكون دائمة في هذه الظروف الصعبة".

وأوضح براد أنه تعمد تعليق الملصقات على أطراف المسارات المخصصة للجري في المدينة، لأنه يريد الارتباط بفتاة ذات لياقة عالية، خصوصا أنه شغوف جدا ببمارسة الرياضة. وأكد الرجل للصحيفة أن الكثير من الفتيات تواصلن بالفعل معه عبر بريده الإلكتروني المدون في الملصق الرسائل وأبدين استعدادا للقائه والتعرف عليه عن قرب.