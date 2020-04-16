يعد زيت جوز الهند المكون الطبيعي المثالي للعناية بالشعر، فهو غني بحمض اللوريك، أحد الأحماض الدهنية التي تعزز من نمو الشعر وتعمل على ترطيب الشعر الجاف. كما يساعد في مد الشعر بالبروتينات التي يفتقدها نتيجة الصبغات وبعض علاجات الشعر، فيمنح المرأة شعراً مغذياً وصحياً بعيداً عن منتجات العناية بالشعر المكلفة والباهظة الثمن.

وفي هذا المقال، سنعرفك الى أفضل ماسكات زيت جوز الهند للعناية بالشعر.

ماسك زيت جوز الهند لترطيب الشعر الجاف

يخترق هذا الماسك خصلات الشعر الجافة ليمنحها الترطيب اللازم ويوفر لها مظهراً حيوياً ولامعاً. امزجي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، بعد تسخينها في المايكروويف، وملعقة كبيرة من العسل وبيضة واحدة. وحين تمتزج المكونات مع بعضها البعض، طبقيها على شعرك، مع تدليك الشعر برفق ليتغلغل الماسك فيه جيداً. من ثم لفي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو المناسب وشطفيه بالماء الدافئ.



ماسك جوز الهند لعلاج تساقط الشعر

يعد هذا الماسك علاجاً فعالاً جداً لمشكلة تساقط الشعر، كما يعمل على ترطيب الشعر ومنحه ملمساً ناعماً. قومي بتسخين ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، واخلطيه جيداً مع ملعقة كبيرة من خل التفاح. من ثم، طبقي الخليط على شعرك من جذوره وحتى أطرافه واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه بالماء الدافئة.

ماسك جوز الهند لمعالجة الشعر التالف والمتكسر

إذا كنت تعانين من الشعر التالف والمتكسر، فلا تترددي في استخدام ماسك جوز الهند، فهو يُعتبر علاجاً مثالياً للشعر المتعب والهش، فيعيد إليه مظهره الصحي والحيوي واللامع. قبل الخلود الى النوم، قومي بتسخين كمية مناسبة من زيت جوز الهند، بحيث تكفي لطول شعرك، وطبقيها على شعرك من الجذور وحتى الأطراف. لفي شعرك بغطاء بلاستيكي واتركيه طوال الليل. وفي صباح اليوم التالي، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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ماسك جوز الهند لتنعيم الشعر المجعد

سيمنحك هذا الماسك شعراً ناعماً كالحرير، كونه يحتوي على الفيتامينات الضرورية التي توفر المرونة المطلوبة للشعر. اخلطي نصف كوب من كل من زيت جوز الهند وعصير الليمون، وطبقي الخليط على شعرك وفروة رأسك، واتركيه مدة نصف ساعة. بعدها اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه بالمياه الفاترة.

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