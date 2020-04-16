البيض والموز" كيراتين طبيعي للشعر

غزت منتجات "الكيراتين" العالم في السنوات الأخيرة ولاقت استقبالاً من طرف العديد من السيدات لنتائجها المُرضية في البداية، لكن سرعان ما انتشرت الشكوى من آثارها الجانبية التي سببت الضرر بالشعر، وقامت بإتلافه بفعل مواد الأمونيا التي تدخل في مكوناتها والتي تعمل على جفاف الشعر وتقصف أطرافه وتساقطه في بعض الأحيان.



فمادة الكيرتين موجودة في الشعر وتمثل ثلثي المكونات الطبيعية له داخل مجموعة من الروابط الطولية الليفية المكونة للشعرة لتمنحها الرطوبة والنعومة.

والشعر كباقي أعضاء الجسم يستفيد من المستحضرات الخارجية أيضاً التي تعمل على منحه أفضل النتائج بفعل التغذية التي تقوم عن طريق امتصاص العناصر الغذائية وتسربها لفروة الرأس.

وقال ألبيرتو غابراييل، خبير التجميل الإسباني"، إن هناك وصفة طبيعية تستخدم في إسبانيا مأخوذة من التراث الشعبي القديم صنفت كأقوى كيراتين طبيعي للشعر، تتكون من الموز الغني بالسعرات الحرارية والبوتاسيوم الذي يقوي الشعر ويمنع تكسره، ويعيد له مرونته وحيويته الطبيعية، ويعمل على ترطيبه بفضل الزيوت الطبيعية والمياه التي يحتوي عليها والتي تبلغ نسبتها 75% مما يمنع جفاف الشعر ويمنحه رطوبة تفوق جودة الكيرايتن الصناعي.

ويدخل البيض أيضاً ضمن مكونات الكيراتين الطبيعي بعناصره الغنية بالبروتينات المماثلة لنوع البروتين المتواجد بالشعر التي تغذيه وتكسبه الصحة واللمعان وبفضل الدهون التي يحتوي عليها، ويمنح الشعر المزيد من الرطوبة العالية الجودة.

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إليكِ طريقة عمل الكيراتين الطبيعي:



تخلط بيضتان جيداً في الخلاط الكهربائي، ثم تضاف موزتان ويطحن الخليط جيداً حتى يصبح على شكل كريمة ويطبق على الشعر من الجذور إلى الأطراف ثم يغطى بغطاء بلاستيكي مدة ثلاث ساعات على الأقل ويشطف بالماء الدافئ والشامبو.

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