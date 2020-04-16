كيفية الحفاظ على خاتم زفافك من أدوات التعقيم

يجتاح فيروس كورونا عالمنا بأسره، ويتخذ معظم الناس إجراءات وقائية للحماية من هذا الفيروس. لكن كيف للعروس أن تحمي خاتم زفافها من الاستعمال المتكرر لأدوات التعقيم؟

من خلال خبراء المجوهرات والألماس، اتضح أن المعقمات واستخدامها على اليدين؛ يؤثر على خاتم الزفاف بأمرين، وهما:



فقدان بريق حجر خاتم الزفاف

أظهرت التجارب والدراسات أن التعرض المفرط لمطهر اليدين وعوامل التنظيف، يمكن أن يجعل الانتهاء من ارتداء الذهب الأبيض أسرع قليلًا، لكنه لن يسبب ضررًا فوريًا، وذلك يعني أن المواد التي تحتويها المعقمات والمطهرات، كالكلور والصابون المضاد للبكتيريا، قد يكسر من تألق بريق المعادن التي يحتويها خاتم زفافك، بعبارة أخرى: "قد تفقد صخرتك لمعانها، وربما لن تعود".أيضًا أعلن خبير المجوهرات والألماس "جيمس ألان": "كما أنكِ لا تخاطرين فقط بإخفاء بريق خاتمك، ولكن يمكنك أيضًا تدمير الإعداد"؛ أي أن "استخدام مطهر اليدين على نطاق واسع؛ يمكن أن يخفف أيضًا الشوكات التي تحمل الألماس في مكانه".



تعقيم اليدين وخاتم الزفاف



بالطبع، لا تتوقفي عن استخدام مطهر اليدين، في نهاية المطاف تكون الصحة والنظافة دائمًا أكثر أهمية من أي قطعة مجوهرات! ومع ذلك هناك طرق للحفاظ على نظافتك والحفاظ على الألماس الخاص بك آمنًا في الوقت نفسه. وأوضح "جيمس ألان": "إذا أمكن، يجب تجنب فرك معقم اليدين أو منتجات التنظيف القاسية مباشرة على الخاتم. أفضل خيار هو إزالة الخاتم، وتطبيق معقم اليد، وتركه يجفّ، ثم إعادة الخاتم مرة أخرى".

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نصيحة للعروس



نقترح عليكِ عروسنا، تنظيف خاتم الخطوبة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع؛ عن طريق نقع المجوهرات في الماء الدافئ وصابون غسل الأطباق. لذا يمكنكِ الاستمرار في عادات النظافة الجيدة الخاصة بكِ، دون تعريض خاتم الألماس الخاص بكِ للخطر!

أخيرًا إذا لم تتمكن العروس من إزالة خاتم زفافها، نوصي بارتداء قفازات عند القيام بأي تنظيف منزلي.

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