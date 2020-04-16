كارتير تتبرّع لــ "صندوق الإمارات وطن الإنسانية"

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وفي ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تعتزم كارتييه Cartier التبرّع لدعم مبادرة (صندوق الإمارات وطن الإنسانية) التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي بهدف تقديم يد العون للفئات المستضعفة. وتأتي هذه الخطوة في سياق التزام الدار بقيم التعاون والتضامن التي لطالما كان الشهر الفضيل رمزاً لها، ولطالما كانت متجذرة في فلسفة كارتييه.

وتم إطلاق مبادرة (صندوق الإمارات وطن الإنسانية) بالتنسيق بين الهيئة الإماراتية الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهلال الأحمر الإماراتي وغيرها من المنظمات والجمعيات الإنسانية والخيرية في الدولة، وذلك بهدف دعم الجهود الرامية إلى احتواء آثار جائحة (كوفيد-19 وتأمين ظروف مناسبة للعائلات من مختلف الشرائح الاجتماعية كي تبقى في بيوتها للحد من انتشار العدوى.

يشار إلى أن كارتييه تنشط بفعالية على صعيد الأعمال الخيرية منذ ما يزيد على نصف عقد من الزمان في إطار التزامها بقيم الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية التي تشكل جزءاً أصيلاً من فلسفتها، وذلك من خلال مؤسستها (كارتييه فيلانثروپي) التي تعنى بالشؤون الخيرية وتهدف إلى تحسين واقع الفئات المستضعفة، ولاسيما النساء والأطفال في المناطق التي تعاني ظروفاً اقتصادية صعبة في مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا السياق يقول كريستوف ماسوني، الرئيس التنفيذي لكارتييه في الشرق الأوسط والهند وأفريقيا: "نحن في كارتييه نشعر بامتنان كبير تجاه أهل المنطقة، ونرى في شهر رمضان الكريم فرصة للتعبير عن امتناننا والتزامنا الراسخ بدعم الفئات الأقل حظاً والشرائح الاجتماعية المستضعفة، ودعم من يمدّون لهم يد العون، ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشها عالمنا اليوم".

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