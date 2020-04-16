تعاني الكثيرات من مشكلة القشرة المرافقة للشعر المغطى بشكل كبير، لذا سنتطرق اليوم لذكر طرق علاج قشرة الشعر المغطى بدون الإضرار بصحة الشعر.

ثلاث نصائح للتخلص من قشرة الرأس

قشرة الشعر

تعرف قشرة الشعر على أنها فتات أو رقائق بيضاء ناتجة عن سقوط خلايا الجلد الميتة من فروة الرأس، ويعد هذا الأمر طبيعي أن يحدث ولكن في حال كانت كمية القشرة الناتجة كبيرة جدًا وزائدة عن الحد الطبيعي فإنها تصبح مشكلة ويجب معالجتها، إضافة إلى أن القشرة تسبب الحكة للشخص لا سيما عن شكلها المحرج والمزعج وسنتحدث في هذا المقال عن أهم الامور المتعلقة حول قشرة الشعر وكيفية علاجها.



أسباب ظهور قشرة الشعر

قسم أخصائيون العناية بالبشرة إلى الأسباب التي تؤدي لحدوث قشرة إلى نوعين:

أسباب داخلية: وهي نتيجة لحدوث خلل في هرمونات الجسم أو أن هناك حساسية لدى الشخص من أحد أنواع الأكل ومنها المحار، وهناك أيضًا سبب مهم ألا وهو تناول الأطعمة ذات المستوى العالي من الدهون أو السكريات أو استخدام جل الشعر لفترة طويلة وبكثرة.

أسباب خارجية: وهي نتيجة للإستخدام المفرط لصبغات الشعر أو كريمات تثبيت الشعر المختلفة بأنواعها، وهناك عامل مهم ألا وهو تغيير المناخ خاصة في فصل الشتاء، وعدم غسل الشعر بإنتظام يزيد من فرصة الإصابة بقشرة الشعر.

طرق علاج قشرة الشعر غير المعرض للهواء

أعراض قشرة الشعر

تعرض فروة الرأس للجفاف أو أن فروة الرأس بطبيعتها دهنية.

الحكة الدائمة.

ظهور فتات صغيرة الحجم لونها أبيض في فروة الرأس.

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يقسم علاج الشعر من القشرة إلى نوعين:

العلاج الطبي: ويكون ذلك بمراجعة الطبيب لتشخيص الحالة وهو يقوم بإعطاء الأدوية وصرفها لعلاج القشرة.

العلاج المنزلي: ويكون ذلك بإستخدام المواد الطبيعية أو تحضير وصفة طبية في المنزل من شأنها تساعد في التخلص من القشرة.

طرق علاج قشرة الشعر بوصفات طبيعية

هناك عدة وصفات يمكن تحضيرها في المنزل للتخلص من القشرة نهائيًا ومنها:

زيت الزيتون وزيت اللوز: يتم مزج كمية متساوية من كلا الزيتين ثم تدليك فروة الرأس بهما لمدة خمس دقائق، وتكرر هذه الوصفة أربع مرات في الأسبوع حتى ترى نتيجة.

إكليل الجبل: نضع أربع قطرات من زيت اكليل الجبل على اليدين ثم ندلك فروة الرأس بإستخدام أطراف الأصابع ومن ثم نترك الزيت لعدة ساعات على الشعر قبل غسله.

حليب الجوز: نخلط حليب جوز الهند مع عصير الليمون بكمية مناسبة ثم نضيف كمية من الماء الساخن ونخلط المكونات جيدًا ثم نضعه على الشعر ونتركه فترة ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر بعد مرور نصف ساعة على ترك الزيت على الشعر.

وقاية الشعر المغطى من قشرة الشعر

تنظيف أدوات التمشيط: من الضروري المحافظة على نظافة أدوات التمشيط والعمل على تنظيفها من فترة إلى آخرى بالماء والصابون لمنع تراكم الجراثيم عليها ومن الممكن إضافة الخل عند تنظيف أدوات التمشيط لتطهيرها من البكتيريا.

المحافظة على ترطيب فروة الرأس يوميًا: ويكون ذلك بإستخدام زبت الأطفال أو الزيوت الطبيعية لمنع جفاف فروة الرأس.

استخدام الشامبو الطبي: يحتوي الشامبو الطبي على العديد من المعادن الضرورية لفروة الرأس والتي تساعد في علاج القشرة والوقاية منها وبقاء فروة الرأس رطبة.

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