يُعتبر ماء القهوة من أقوى العلاجات لمشاكل الشعر وأكثر الحلول فاعلية خلال خطوات العناية بالشعر، إذ تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي تحمي فروة الرأس وتعمل على تعزيز نمو الشعر وترطيبه، كل ما عليكِ فعلُه هو تحويل القهوة إلى غسول للشعر، عن طريق وضع ثلاثة أكواب من ماء القهوة على الشعر وهو مبلّل وتدليك فروة الرأس به جيدًا، ثم غسل الشعر بالماء الدافئ.

إليكِ في ما يلي أبرز فوائد ماء القهوة للشعر بالإضافة إلى أقوى خلطة طبيعية ستعود بالمنفعة الكثيرة على شعركِ.



فوائد ماء القهوة للشعر

تعمل القهوة على تنظيف فروة الرأس من الخلايا الميتة والبكتيريا والفطريات، نظرًا لأنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة ما يمنح أيضًا حماية لفروة الرأس ويمنع إصابتها بالأمراض.

يعمل ماء القهوة على ترطيب الشعر وتغذيته من الداخل، ويمنحه القوّة والحيوية اللّازمتين ما يجعله نضراً وناعماً وذا ملمس حريري.

يعالج ماء القهوة التلف والتقصف المزعج، ويكسب الشعر لمعاناً وبريقاً جذاباً ورائعاً، لا يمكن لأية مادة كيميائية أو طبيعية أخرى أن تضفي لمعاناً للشعر يضاهي اللمعان الذي تضفيه القهوة.

يمنع ماء القهوة تساقطَ الشعر، ويقاوم الصلع، بسبب المغذيات الموجودة في القهوة وأهمها الكافيين والتي تعمل على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس لتغذية بصيلات الشعر.

يعزز نمو الشعر وتطويله، فمن نفس منطلق محاربة الصلع يعمل ماء القهوة على تحفيز بصيلات الشعر ما يساعد على نمو الشعر وتطويله خلال فترة قصيرة.

يساعد على التخلص من القشرة عبر موازنة حمضية الشعر، إذ يوازن ماء القهوة حمضية الشعر فيعيدها إلى نسبتها الطبيعية بعد أن تعرضت للتقلّص بفعل الإفراط في استخدام الشامبو وبعض المواد الكيماوية، هذا التوازن في حمضية الشعر يحافظ على فروة الرأس صحية وخالية من القشرة بالإضافة إلى تخلص الشعر من الجفاف.

يساعد على جعل لون الشعر غامقاً، إذ تعد القهوة من أفضل المواد الطبيعية لمنح الشعر اللّون البني الغامق، ويمكن تحضيره بإضافة قليل من زيت الزيتون الخام ونصف كوب من الماء المغلي وخلطهم جيدًا.



أقوى خلطة طبيعية للشعر من القهوة

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المكوّنات:

ملعقتان كبيرتان ونصف من تفل القهوة .

نصف ملعقة كبيرة لكا من الزيوت التالية: من زيت الخروع وزيت الأرغان وزيت اللوز الحلو وزيت النارجيل.

كوب من خل التفاح.

كوب من الماء.



الطريقة:

اخلطي تفل القهوة مع الزيوت جيداً.

ضعي الخلطة على فروة الرأس، ثم افركي فروة الرأس لمدة خمس دقائق .

غطي رأسكِ بكيس نايلون واتركيه لمدة ساعتين على شعركِ.

اشطفي شعرك بالماء الفاتر.

اخلطي كوب من الماء مع كوب من خل التفاح، ثم ضعيه على شعركِ كي تتخلصي من بقايا القهوة على شعركِ، وتزيدي من لمعانه.

اغسلي شعركِ بالشامبو الخاص لنوع شعركِ.

كرّري استخدام هذه الخلطة مرة في الأسبوع لمدة ثلاثة شهور.

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