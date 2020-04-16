استوحي فساتين مناسباتك من ناتاشا

تأنقت المغنية ناتاشا، مؤخرًا، بالعديد من الفساتين المذهلة، جمعناها لكِ لتختاري منها، فما الأجمل برأيك؟



إطلالات الفساتين المحتشمة من ناتاشا

تأنقت ناتاشا بالعديد من الفساتين المحتشمة، كان من أبرزها فستان أحمر ضيق مزين بقصة أكمام ضخمة، وآخر زهري مصمَّم بوشاح من الخلف، ويكسو قماشه التطريزاتُ الذهبية، وتجملت بفستان أزرق منفوش مزين من الأسفل بكشكشة، ومن الأعلى بتطريزات كُحلية تزيِّن قماشَه البني، وتزينت بفستان من الحرير الأسود المزين بالريش من الأعلى، كما ارتدت فستانًا آخر من الحرير مزين بنقشة من الأسفل، ومزين بالتطريزات الملونة.



خيارات الفساتين الشبابية من وحي ناتاشا

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اختارت ناتاشا عدة فساتين شبابية بألوان مذهلة وموديلات أنيقة، منها فستان أزرق طويل مزيَّن بذيل، وآخر زهري مصمم بشكل منفوش، تكسوه التطريزات الذهبية، وتألقت بفستان أحمر منفوش مصمم بشكل مكشوف الأكتاف ومزين من الخصر بالنقوش، وظهرت بفستان منفوش باللون الأبيض المزين بقماش الدانتيل، وأطلَّت بفستان لامع مزين باللونين الفضي والذهبي، وتميزت بفستان أسود مصمم من الأسفل بقماش المخمل ومن الأعلى بالريش واللمعة.

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