جلسة تصوير ساحرة تجمع رامي العلي وميسيكا

شكل فندق لو موريس الباريسي خلفية مثالية، لجلسة التصوير الحصرية التي جمعت مصمم الأزياء رامي العلي وعلامة المجوهرات الفاخرة ميسيكا.

ويطل الفندق على حديقة التويلري المهيبة وقصر متحف اللوفر القديم، بينما جمعت المصورة الشهيرة إلفينا عبدولينا أناقة التصاميم المعاصرة وعظمتها من خلال عدستها، ما بين تصاميم العلي من مجموعة كوتور ربيع وصيف 2020 ومجوهرات ميسيكا في أجواء تعكس جمالية كلتا العلامتين. أما بالنسبة للمكياج، فقد قامت علامة MAC بوضع لمساتها على العارضات بينما قام كيفن مورفي بتصفيف شعرهن.

وفي تعليقه على جلسة التصوير، قال العلي: «كان من دواعي سروري العمل مع مثل هذه العلامة الشهيرة التي أعجبت بها لسنوات عديدة. وأتطلع إلى العمل معهم مرة أخرى قريباً».

وقالت فاليري ميسيكا: «لطالما كنت شغوفة بالعمل في عالم الكوتور حيث يعتبر أحد أهم مصادر الإلهام لديّ، وخاصة عندما أقوم بتصميم المجوهرات الفاخرة. ويقدم العلي تصاميم كوتور بقمة الأناقة، وتعكس جلسة التصوير هذه تمازجاً رائعاً بين الكوتور والمجوهرات».

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