نرشح لك.. مجموعة من أفلام الربيع والصيف لمشاهدتها خلال "قعدة البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لظروف العزل المنزلي التي نمر بها في مصر كما في معظم أنحاء العالم الآن، يبحث معظمنا عن طرق لشغل الوقت الذي نقضيه في المنزل.

وفي سلسلة يومية يقدمها "الخليج 365" تحت عنوان "نرشح لك"، نقدم لكم اليوم مجموعة من الأفلام المرتبطة بفصلي الربيع والصيف، التي يمكن مشاهدتها خلال "الحجر المنزلي"

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- أميرة حبي أنا

"الدنيا ربيع والجو بديع قفلي على كل المواضيع"، بكلمات صلاح چاهين وغناء واستعراض السندريلا سعاد حسني بفيلم أميرة حبي أنا، تبدأ نسمات الربيع عند المصريين وترتبط ذكرياتهم به، فهو من أبرز أفلام الربيع لما يحتويه من أغاني واستعراضات ومناظر طبيعية ومزيج بين الكوميديا والرومانسية في أحداثه، والفيلم من بطولة حسين فهمي والسندريلا.

- خلي بالك من زوزو

تصنع كل من سعاد حسني وحسين فهمي سيمفونية رائعة بين الرومانسية والكوميديا وأجواء الربيع والاستعراضات الرشيقة، ويشارك في البطولة الفنان سمير غانم والفنانة تحية كاريوكا.

- إشاعة حب

فيلم بطابع كوميدي رومانسي، بطولة كل من السندريلا سعاد حسني والعالمي عمر الشريف، والفنان يوسف وهبه وعبد المنعم إبراهيم.

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- الزواج على الطريقة الحديثة

"خدنا أجازة خدنا أجازة والأجازات أيام ممتازة"، من أشهر أغاني الصيف والإجازات، وتدور أحداث الفيلم حول قضاء مجموعة من الشباب العطلة الصيفية، وقصة حب تجمع بين سعاد حسني وحسن يوسف وسط مزيج من الأغاني والاستعراضات وتصاعد الأحداث.

- عفريت مراتي

الفيلم من بطولة الراحلة شادية، والراحل صلاح ذو الفقار، وتدور أحداثه حول زوج منهمك في العمل وترغب زوجته في قضاء عطلة معه بعيدا عن العمل وضغوطاته، وتتوالى الأحداث بشكل كوميدي رومانسي استعراضي.

- أبي فوق الشجرة

"قاضي البلاچ"، تعد أغنية واستعراض قاضي البلاچ من الأغاني المبهجة المرتبطة بالصيف في أذهان الكثير، الفيلم من بطولة العندليب عبد الحليم حافظ، والفنانة ميرفت أمين.

- عسل أسود

مشهد أحمد حلمي وتعليقة بسخرية عن رائحة الفسيخ أبرز ما يميز فيلم عسل أسود ويجعله مرتبط بالربيع وطقوس شم النسيم، استطاع المخرج تجميعها في مشهد واحد بشكل كوميدي ساخر، الفيلم من بطولة أحمد حلمي وإيمي سمير غانم، وإدوارد، وإنعام سالوسة.

- لف ودوران

الفيلم من بطولة النجم أحمد حلمي، ومنة شلبي، وجميلة عوض، وميمي جمال، وتدور أحداثه حول شاب ذهب لقضاء عطله برفقة أسرته كما أنه يرغب بالسفر والتزوج من أجنبية، ولكن تتصاعد الأحداث وتدور بشكل كوميدي رومانسي ومشاهد مبهجة بألوان ومناظر خلابة.

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