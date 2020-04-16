للرجال في الحظر.. طريقة عمل البامية الويكا

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والدعوات للبقاء في البيوت طوال اليوم، بالتزامن مع فرض حظر تجوال جزئي في مصر، يبحث العديد من الرجال، عن طرق إعداد الطعام لأنفسهم داخل بيوتهم.

وفيما يلي خطوات تحضير البامية الويكا، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة".

مقادير البامية الويكا

بامية

طماطم

مرقة لحمة

خل

كزبرة جافة

سمنة

ثوم

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ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير البامية الويكا

- سلق البامية في المرقة، ثم اضرب المرقة في الخلاط.

- تشويح الثوم المفروم والكزبرة الجافة في السمن على النار.

- إضافة الطشة للبامية واتركيها لتغلي.

- تقليب الطماطم مع الخل والملح والفلفل الأسود.

وضعهم على النار لمدة دقيقتين وقدميها مع الويكا.