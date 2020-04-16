منها السيلان والإسهال.. 6 أعراض تنذر بإصابة الأطفال بفيروس كورونا

يمكن أن يصاب الأطفال بفيروس كورونا وذلك لقلة مناعتهم، ومن الأعراض التي يمكن ظهورها على الطفل وتنذر باحتمالية إصابته بفيروس كورونا كما ذكرها موقع "Web Md".

سيلان الأنف

يعتبر سيلان الأنف من الاعراض التي تنذر بإحتمالية الإصابة.

التعب والإرهاق

شعور الطفل المفاجىء بالتعب والإرهاق يحتاج إلى الانتباه إليه من الأباء ومحاولة التعرف على أسباب ذلك.

ارتفاع درجة الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجىء يشكل خطرا على الطفل.

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التهاب الحلق

يعد التهاب الحلق من الأعراض التي تنذر بالإصابة.

الربو

تفاقم في حالة المصاب بالربو.

التقيؤ والإسهال

من الأعراض الأخرى التي تظهر على الطفل التقيؤ والإسهال المفاجىء.