أشهر عازب لبناني يتزوج.. وائل كفوري يحيي حفل زفاف فارس كرم رغم الكورونا

أثيرت شائعات مؤخرا حول زواج الفنان اللبناني فارس كرم، وهو المعروف بأنه أشهر عازب في الوسط الفني اللبناني، لتتأكد الأنباء في النهاية، حيث أكدها الإعلامي إيلي باسيل، وذلك عبر تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وتزوج فارس كرم من هبة عزيز بحسب إيلي، وذلك في حفل زفاف حضره عدد قليل من الأقارب والأصدقاء نظرا للظروف التي تمر بها كل البلاد حول العالم، من فرض حجر صحي، ومنع التجمعات وغيرها من الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لـ كوفيد 19.

وكتب الإعلامي عن تفاصيل الزفاف، "مبروك الفارس فارس كرم زواجه مبارحة من بنت الناس هبة عزيز انشالله يا رب نفرحلكن بولادكن وولاد ولادكن!!".

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وأكمل عبر "تويتر": "ألف مبروك ويقبرني وائل كفوري اللي غناله بهالعرس الجزيني الضيق الخاص واللي كان جايي جماله متلو متل العريس".

وأقيم حفل الزفاف في مسقط رأس فارس كرم جنوب لبنان، والعروس تبلغ من العمر 35 عاما وتعمل مدرسة بإحدى مدارس جزين، وبذلك يكون أكد باسيل أنباء زواج فارس كرم مع الأهل والتي نفى مكتبه الإعلامي أنه يكون قد تزوج في السر.