قبل رمضان: متشتريش القراصيا.. جففي البرقوق واستخدميه

البرقوق من أكثر الفواكه التي تصلح للتجفيف ويتحول طعمها حلوا، وهي كذلك مكون أساسي من مكونات الخشاف في رمضان، ولتجنب شراء الفواكه المجففة المكشوفة، لتجنب الإصابة بكورونا يقدم لك موقع "هن"، طريقة تجفيف البرقوق لعمل القراصيا.

المقادير

كيلو برقوق طولي، وليس دائري.

¼ كوب زيت.

طريقة التحضير

يغسل البرقوق، ثم يجفف بفوطة نظيفة.

يسخن الفرن عند درجة حرارة 150.

يوضع البرقوق في صينية فرن كبيرة، ويضاف الزيت، ويقلب جيدًا حتى يُغطي الزيت البرقوق.

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يطفأ الفرن من أسفل، ويترك من أعلى فقط.

توضع الصينية في الرف السفلي، ويترك لمدة ساعة.

يغلق الفرن تماما وتترك صينية البرقوق في الفرن طوال اليوم.

يشعل الفرن لمدة 30 دقيقة، في اليوم الثاني، ثم توضع الصينية فيه لمدة 45 دقيقة.

يغلق الفرن وتترك الصينية طوال الليل، ثم تكرر هذه الخطوات في اليوم الثالث والرابع، حتى الحصول على برقوق مجفف.

توضع القراصيا في أكياس ثلاجة، أو برطمانات زجاجية محكمة الغلق، ثم في الثلاجة.