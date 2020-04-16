فيديو.. "حسناء الزمالك" تحارب ملل الحظر بالأكل والرياضة: "الفراغ وحش"

شاركت دنيا الحلو، الشهيرة بـ"حسناء الزمالك"، زوجة محمد عنتر لاعب نادي الزمالك، مقطع فيديو جديد على حسابها على "إنستجرام"، عبر تطبيق "تيك توك".

وظهرت "حسناء الزمالك" بأزياء رياضية، خلال ممارستها للرياضة وتناول الطعام في المنزل، على نغمات أغنية قاعدين بالبيت ما بنعمل شيء.

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وعلقت زوجة محمد عنتر، على مقطع الفيديو، قائلة: "الفراغ وحش.. قاعدين بالبيت ما بنعمل شيء".

خلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، الذي حاز على ما يتجاوز الـ22 ألف تسجيل إعجاب، مع إغلاق التعليقات.

يشار إلى أنه في يناير الماضي، أعلن محمد عنتر اللاعب بنادي الزمالك، إنجاب زوجته دنيا الحلو الشهيرة بـ"حسناء الزمالك"، طفلهما الأول "يامن"، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وإنستجرام.