"والدي الراحل ينتظرك".. رسالة مؤثرة من ابنة لوالدتها المسنة قبل وفاتها بفيروس كورونا

كلمات مؤثرة دونتها سيدة بريطانية ودعت بها والدتها العجوز، التي رحلت بعد معاناتها مع فيروس كورونا المستجد الذي أصابها.

وأمسكت الممرضة رسائل الوداع قرأتها على المسنة "بيجي" قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، وكانت من الرسائل التي وردت إليها من ابنتها: "أمي.. آسفة جدًا لأنني لا أستطيع أن أكون معك الآن.. لكن لا تجزعي.. أبي الراحل سيكون معك".

وذكرت الابنة أيضًا في رسائلها، التي أوردتها "سكاي نيوز": "أنا متأكدة أن والدي كان ينتظرك منذ فترة طويلة لتكوني برفقته.. أود أن أعلمك فقط كم أنت إنسانة محبوبة.. أنت أفضل أم على الإطلاق.. تعلمت منك.. وبناتي سيصحبن أفضل أمهات بفضلك أيضًا.. سوف أفتقدك كثيرًا يا حبيبتي.. حان الوقت لأن ترقدي بسلام".

Advertisements

كما بعثت أيضًا حفيدات المسنة رسائل لها، فمن ضمنها: "جدتي العزيزة.. لي كل الفخر أن أدعوك جدتي.. لن تصدقي ما يحدث في بلدنا حاليًا (بسبب أزمة فيروس كورونا).. لكن أستطيع أن أتخيل ماذا كان سيقول لك جدي".

وتابعت الحفيدة في رسالتها المؤثرة: "إذا كان هناك شيء يخفف ألم فراقك فهو أنك ستلاقين سلامك أخيرًا".

ويذكر أن السلطات البريطانية أعلنت أنها ستمنح "حق الوداع" لأقارب المرضى المهددين بفقدان حياتهم بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى إمكانية استخدام وسائل تواصل عن بعد مثل خدمة "سكايب"، ومواقع التواصل الاجتماعي.