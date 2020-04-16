الامارات | السجن لثلاثة أطفال اعتدوا على فتاة في ألمانيا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محكمة ألمانية اليوم، حكمها على ثلاثة صبية لم يتجاوز أعمارهم حاليا ال 13 عاما لاغتصابهم فتاة في مدينة مولهايم في يوليو من العام الماضي اي انهم كانوا أطفالا ضمن التصنيف القانوني.

وتلقى أحد الصبية حكما بالاحتجاز لمدة عامين ونصف العام، بينما تم الحكم على الاثنين الآخرين بالسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة 18 شهرا، لكن سيتم احتجازهما لمدة أربعة أسابيع أولية، ولم يتم تحديد هوياتهم، وتمت إجراءات المحاكمة بالكامل خلف الأبواب الموصدة.

ووجدت المحكمة أن أحد المتهمين، ومعه طفل كان عمره آنذاك 12 عاما قد أقنعا ضحيتهما التي كانت حينذاك في ال18من عمرها بأن تنضم إليهما في منطقة كثيفة الأشجار. وكان الثلاثة على دراية بأنه سيتم الاغتصاب.

ووجدت المحكمة أنه عندما انضم إليهم المتهمان الآخران ومعهما طفل آخر عمره 12 عاما، أوضحت الفتاة أنها تريد الذهاب، وحينئذ قاموا بضربها خلال ذلك واغتصابها.

ولم يتعرض الطفلان لأي إجراءات قانونية، إذ أنهما لا يخضعان للمسؤولية بموجب القانون الألماني، ما أثار جدلا كبيرا في أنحاء ألمانيا وقت وقوع الجريمة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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